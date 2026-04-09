Công an TP.HCM: Tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự đô thị để phạt nguội 09/04/2026 17:33

(PLO)- Lãnh đạo PC06 Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự đô thị qua Facebook, Zalo, SMS và VNeID để xác minh, xử lý và có phản hồi cho người dân đã phản ánh.

Chiều 9-4, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc thí điểm xây dựng mô hình Công an cấp xã đảm bảo về trật tự đô thị tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh, Vũng Tàu và Bình Dương.

Mô hình này được áp dụng từ giữa tháng 3-2026, đến nay đã gần một tháng thí điểm.

Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Thượng tá Võ Hồng Bào cho biết qua gần một tháng tổ chức triển khai, Công an TP đã xác định các tuyến đường, địa bàn cần được tập trung tuyên truyền, xử lý vi phạm, nhằm tạo sự thông thoáng vỉa hè.

Ông dẫn chứng tại phường Cầu Ông Lãnh, Công an TP chọn tuyến đường Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu… vì đây là các tuyến đường phức tạp, cần được ưu tiên thí điểm trước khi nhân rộng ra. Đối với đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An, PC06 đánh giá cơ bản, công tác đảm bảo trật tự đô thị đã đi vào nền nếp sau một tháng triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, để chấm dứt hoàn toàn vi phạm về trật tự đô thị và duy trì kết quả đạt được đúng như kế hoạch đề ra, Thượng tá Võ Hồng Bào cho rằng cần những giải pháp lâu dài, đảm bảo ổn định đời sống của người dân - những người chịu tác động trực tiếp từ việc trật tự lòng lề đường, vỉa hè.

Theo ông, Công an TP.HCM cũng đang nghiên cứu tìm ra các giải pháp lâu dài, giải quyết căn cơ những vấn đề về trật tự công cộng và trật tự đô thị. Qua đó, Công an TP xác định mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, đảm bảo sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

“Đây là nhiệm vụ khó khăn của Công an TP. Do đó, để đạt được hiệu quả, rất cần sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của TP” - Thượng tá Bào nói.

Để phối hợp đồng bộ với chính quyền địa phương, nhất là tại các đơn vị chọn làm điểm, lãnh đạo PC06 TP.HCM cho biết đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định.

Người dân đã hiểu và chấp hành tốt hơn các quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng tập trung ứng dụng công nghệ, cụ thể là hệ thống camera để giám sát các khu vực đã được chuyển hóa. Qua đó, tránh tình trạng khi có lực lượng chức năng thì người dân chấp hành quy định, còn sau khi lực lượng rút về thì vi phạm tái diễn.

Đồng thời, Công an TP.HCM cũng dùng camera để phạt nguội các trường hợp vi phạm qua việc tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.

Thượng tá Võ Hồng Bào cho biết kế hoạch dự kiến kéo dài ba tháng. Sau thời gian đó, Công an TP sẽ tiến hành đánh giá lại toàn bộ quá trình, rút ra bài học kinh nghiệm về những việc đã làm được, chưa làm được và đề xuất các giải pháp mới để nhân rộng mô hình, hướng tới xây dựng TP.HCM trở thành nơi đáng sống.

Nói rõ hơn về việc tiếp nhận phản ánh về trật tự đô thị, Thượng tá Võ Hồng Bào cho biết quy trình cũng tương tự như của lực lượng CSGT, tức thông qua phản ánh qua Facebook, Zalo của Công an TP và qua hệ thống tin nhắn SMS.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng sẽ tổ chức xác minh và xử lý. Đồng thời, phản hồi kết quả trực tiếp trên các nền tảng đó đối với những trường hợp người dân đã phản ánh.

Phòng PC06 cũng có một tổng đài để tiếp nhận, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý cư trú và người dân có thể gửi phản ánh qua kênh này.

Ngoài ra, người dân cũng có thể gửi phản ánh qua VNeID.