Công an cấp xã sẽ cập nhật dữ liệu từ việc cấp căn cước 01/03/2026 06:44

(PLO)- Nghị định mới bổ sung trách nhiệm cho công an cấp xã trong việc cập nhật thông tin dân cư từ quá trình cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước.

Đáng chú ý, nghị định mở rộng trách nhiệm của công an cấp xã trong thu thập, cập nhật, khai thác dữ liệu dân cư, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới không còn công an cấp huyện.

Nghị định 58/2026 bổ sung trách nhiệm cho công an xã trong việc cập nhật thông tin dân cư từ quá trình cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước... Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo đó, công an cấp xã nơi công dân cư trú có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý vào CSDL quốc gia về dân cư từ việc giải quyết thủ tục đăng ký, khai báo, điều chỉnh thông tin cư trú của công dân; sổ sách quản lý về cư trú; tàng thư; từ việc giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu thập, cập nhật thông tin của công dân từ CSDL hộ tịch điện tử hoặc giấy tờ, số sách quản lý hộ tịch.

Trường hợp thông tin, giấy tờ, tài liệu nêu trên về công dân chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu thập, cập nhật từ công dân thông qua phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Nghị định 70/2024, Nghị định 58/2026 đã mở rộng trách nhiệm của công an xã về việc thu nhập, cập nhật thông tin từ việc giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Điểm thay đổi này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tổ chức bộ máy không còn công an cấp huyện. Khi thẩm quyền giải quyết các thủ tục về căn cước được tổ chức lại, việc bổ sung rõ nguồn dữ liệu từ quá trình cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước giúp bảo đảm thông tin công dân được cập nhật kịp thời, liên tục ngay từ cấp xã - nơi trực tiếp quản lý cư trú và tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Không chỉ dừng ở khâu thu thập, nghị định còn làm rõ cơ chế điều chỉnh thông tin. Theo đó, khi công dân phát hiện thông tin do mình cung cấp để cập nhật vào CSDL căn cước hoặc CSDL quốc gia có sự thay đổi hoặc sai sót thì đề nghị công an cấp xã thực hiện điều chỉnh thông tin trong CSDL căn cước hoặc CSDL quốc gia. Trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin trong CSDL căn cước hoặc CSDL quốc gia theo đề nghị của công dân.

Bên cạnh đó, trưởng công an cấp xã có thẩm quyền khai thác thông tin trong CSLD quốc gia về dân cư để cung cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, tổ chức khác có trụ sở chính trên địa bàn quản lý và cá nhân cư trú trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin bằng văn bản.