Người Việt Nam ở nước ngoài có được cấp thẻ căn cước và số định danh? 12/12/2025 17:16

(PLO)- Bộ Công an khẳng định mọi công dân Việt Nam, kể cả đang định cư ở nước ngoài, đều được cấp thẻ căn cước và số định danh.

Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, bạn đọc Lê Thị Mỹ Bình hỏi: Tôi là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Tôi có song tịch, nay tôi muốn được cấp thẻ căn cước công dân và cấp mã định danh.

Tháng 7 vừa qua, tôi về Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam được cấp bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Hiện tại, tôi còn giấy khai sinh, chứng minh nhân dân cũ đã hết hạn và hộ khẩu cũ đã cắt khẩu.

Xin hỏi, trường hợp của tôi có được cấp thẻ căn cước và mã định danh hay không?

Công dân đăng ký cư trú, cập nhật thông tin nơi ở hiện tại để đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân, cấp thẻ căn cước. Ảnh minh hoạ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bộ Công an giải đáp: Luật Căn cước 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bổ sung một số quy định để đảm bảo nguyên tắc mọi công dân Việt Nam đều được cấp thẻ căn cước.

Theo đó, khoản 7 Điều 13 Nghị định 70/2024 quy định cụ thể về việc thu thập, cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Công dân, cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm, nghĩa vụ về thu thập, cập nhật, cung cấp thông tin về công dân theo quy định tại Điều 4, khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước.

Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 17/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an có quy định nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú, đối với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài, không có nơi cư trú tại Việt Nam thì thông tin về nơi cư trú trên thẻ căn cước thể hiện là địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ phiên âm bằng tiếng Việt.

Hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ ngành có liên quan tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp về pháp lý, hạ tầng, kỹ thuật, bảo mật thông tin cá nhân. Từ đó, triển khai thu thập, cập nhật thông tin đối với công dân Việt Nam đang cư trú, sinh sống và làm việc tại nước ngoài trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian này, công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có nguyện vọng cấp thẻ căn cước thì trực tiếp đến cơ quan công an nơi đang cư trú tại Việt Nam để được thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đối với trường hợp chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Đồng thời, công dân thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, cập nhật thông tin nơi ở hiện tại để đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân, cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật về cư trú và căn cước.