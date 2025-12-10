Dân quân tự vệ tại chỗ có phải đi nghĩa vụ quân sự? 10/12/2025 15:25

(PLO)- Nhiều người lầm tưởng tham gia dân quân là được miễn nghĩa vụ quân sự; tuy nhiên pháp luật chỉ công nhận dân quân thường trực đủ 24 tháng phục vụ mới được xem là hoàn thành nghĩa vụ.

Tôi 22 tuổi, hiện tham gia dân quân tự vệ tại chỗ ở xã. Tôi nghe nói đi dân quân thì sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi, dân quân tại chỗ như tôi có được tính là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hay không?

Bạn đọc Thanh Bình (TP.HCM)

Ảnh minh hoạ. Ảnh: THUẬN VĂN

Luật sư Mai Thùy Dương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo khoản 4 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, sửa đổi bổ sung bởi Luật 98/2025/QH15, dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (sau đây gọi là chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh) quyết định theo đề nghị của chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

Như vậy, có thể thấy chỉ có dân quân thường trực đáp ứng được tiêu chuẩn trên thì mới không đi nghĩa vụ quân sự. Còn dân quân tự vệ tại chỗ hay các thành phần dân quân khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.