Cô ruột muốn đăng ký tạm trú tại nhà cháu thì cần làm thủ tục gì? 26/12/2025 16:25

(PLO)- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Bạn đọc Thanh Trúc (xã Nhà Bè, TP.HCM) thắc mắc: Tôi mới mua nhà riêng. Tôi đã làm xong thủ tục đăng ký thường trú cho gia đình.

Từ năm sau, tôi sẽ đưa cô ruột của tôi về ở chung vì cô đã lớn tuổi không tiện ở một mình. Tôi muốn tìm hiểu trước về thủ tục đăng ký cư trú cho cô.

Cô đang thường trú ở phường Xuân Hòa, TP.HCM. Cô xác định chuyển sang nhà tôi ở lâu dài tại xã Nhà Bè nhưng vẫn muốn giữ nơi thường trú tại nhà của cô bên phường Xuân Hòa. Vậy thủ tục để làm việc này ra sao?

Luật sư Lê Văn Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Với dữ liệu bạn cung cấp thì cô của bạn đủ điều kiện để đăng ký tạm trú theo Điều 27 Luật Cư trú. Cụ thể, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Điều luật này cũng quy định thời hạn tạm trú tối đa là 2 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Do đó, khi cô của bạn tạm trú tại nhà bạn lâu dài thì cứ sau 2 năm sẽ làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Người dân có thể đăng ký tạm trú qua qua ứng dụng VNeID. Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú sẽ thực hiện theo Điều 28 Luật Cư trú.

Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Về giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú trong trường hợp của cô bạn là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà được xác lập giữa bạn và cô của bạn.

Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú hoặc thực hiện đăng ký tạm trú online qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn hoặc qua ứng dụng VNeID.

Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định về hồ sơ đăng ký tạm trú đã nêu ở trên.