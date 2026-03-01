Truyền thông Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng 01/03/2026 08:49

Nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Iran xác nhận rằng Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng.

“Lãnh tụ Tối cao Iran đã đạt đến cảnh giới tử đạo” - đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin vào sáng 1-3.

Truyền thông Iran xác nhận tin Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng. Ảnh: RT/KIÊN YÊN

Hãng thông tấn Fars đưa tin chính phủ Iran đã tuyên bố 40 ngày quốc tang sau cái chết của ông Khamenei.

Thông tin này xuất hiện sau khi Mỹ và Israel tuyên bố rằng Khamenei đã bị giết trong một loạt cuộc tấn công phối hợp của Mỹ-Israel nhằm vào Iran.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nói rằng Lãnh tụ Tối cao Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công chung Mỹ - Israel, gọi đây là “cơ hội lớn nhất” để người dân Iran giành quyền kiểm soát đất nước.

“Ông Khamenei, một trong những nhân vật nguy hiểm nhất trong lịch sử, đã chết” - ông Trump viết, mô tả diễn biến này là “công lý cho người dân Iran” cũng như cho người Mỹ và những người khác mà ông Trump cho rằng đã bị tổn hại dưới sự lãnh đạo của ông Khamenei.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu công khai tuyên bố có “nhiều dấu hiệu cho thấy ông Khamenei không còn sống”.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Israel giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng thi thể của ông Khamenei đã được tìm thấy sau cuộc tấn công Mỹ - Israel.