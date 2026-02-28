Iran nã tên lửa phản công sau khi loạt mục tiêu đầu não bị Mỹ-Israel đánh trúng 28/02/2026 15:31

(PLO)- Loạt không kích do Mỹ-Israel tiến hành nhằm vào Tehran đã nhắm trụ sở lãnh đạo, quốc phòng, hạt nhân Iran, trong khi Tel Aviv thông báo phát hiện loạt tên lửa Iran hướng về Israel.

Ngày 28-2, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran hướng về Israel, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trên cả nước, hãng Al Jazeera đưa tin.

Phía Israel cho biết đòn tên lửa đầu tiên đã nhắm vào miền bắc Israel, song không ghi nhận thương vong. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phát hiện thêm một đợt phóng tên lửa đạn đạo thứ 2 từ Iran.

“Người dân được yêu cầu tuân thủ các chỉ dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Hiện tại, Lực lượng Phòng vệ Israel đang triển khai không quân để đánh chặn và tấn công các mối đe dọa khi cần thiết nhằm loại bỏ nguy cơ" - thông báo nêu rõ.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng nhấn mạnh hệ thống phòng thủ không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, vì vậy người dân cần tiếp tục nghiêm túc chấp hành các hướng dẫn của chính quyền.

Khói bốc lên sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran (Iran) sáng 28-2. Ảnh: RT

Ngoài ra, kênh NEXTA cũng đăng tải thông tin cho biết một tiêm kích MiG-29 của Iran đã được phát hiện xuất kích trên bầu trời Tehran.

Về thiệt hại ở Iran, đài RT dẫn các báo cáo truyền thông cho biết một loạt mục tiêu trọng yếu tại thủ đô Tehran đã bị tấn công trong chiến dịch chung được cho là do Mỹ và Israel tiến hành.

Các nguồn tin từ truyền thông Israel cho rằng Tư lệnh tối cao quân đội Iran, ông Amir Hatami, đã thiệt mạng trong các đợt không kích. Tuy nhiên, đến nay phía Iran chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông tin này.

Những khu vực bị nhắm tới tại Tehran được cho là bao gồm Bộ Tình báo, Bộ Quốc phòng, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và khu phức hợp quân sự Parchin.

Đặc biệt, văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Iran, tổng hành dinh chính của Ali Khamenei ở trung tâm Tehran, cũng trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công diễn ra ngày 28-2. Kết quả cụ thể của đợt đánh này hiện vẫn chưa rõ ràng.

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Iran cho biết ông Khamenei không có mặt tại Tehran vào thời điểm xảy ra vụ việc và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn.

Cùng lúc đó, truyền thông Iran cho hay các cơ quan báo chí trong nước đang hứng chịu các cuộc tấn công mạng.

Hãng Tasnim cho biết nhiều trang tin, trong đó có hãng thông tấn nhà nước IRNA, bị ảnh hưởng. Tính đến nay, kênh Telegram của IRNA vẫn hoạt động, song website chính thức của hãng chưa thể truy cập.

IRNA dẫn nguồn từ văn phòng tổng thống, khẳng định Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian không bị thương trong các vụ việc.

Một số thông tin được lan truyền chủ yếu qua hãng Fars cho biết các cuộc không kích không chỉ xảy ra ở Tehran mà còn mở rộng sang nhiều thành phố khác, trong đó có Qom và Isfahan. Các nguồn tin này cũng đề cập những đòn tấn công nhằm vào một trong những sân bay quan trọng của Iran cũng như khu Pasteur, nơi đặt dinh tổng thống.