Israel và Mỹ tấn công Iran: Chi tiết chiến dịch, mục tiêu, thương vong 28/02/2026 14:41

(PLO)- Nguồn tin của kênh Channel 12 cho biết chiến dịch chung Mỹ-Israel được chuẩn bị nhiều tháng, giai đoạn đầu dự kiến bốn ngày, với đòn tấn công ban ngày nhằm gây bất ngờ chiến lược cho Iran.

Ngày 28-2, một nguồn tin an ninh (đề nghị không tiết lộ danh tính) chia sẻ với kênh Channel 12 rằng chiến dịch tấn công Iran đã được Israel và Mỹ cùng lên kế hoạch trong nhiều tháng.

Theo nguồn tin, Israel đang “tung toàn lực” trong chiến dịch này và Mỹ “hoàn toàn đồng thuận”.

Nguồn tin cũng cho biết “giai đoạn mở đầu” của cuộc tấn công chung dự kiến kéo dài 4 ngày.

Khói bốc lên sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran (Iran) sáng 28-2. Ảnh: CHINA DAILY

Bản tin của Channel 12 cho hay thời điểm tiến hành các đòn không kích ban đầu vào buổi sáng được tính toán nhằm tạo yếu tố bất ngờ đối với Iran, bởi Tehran không lường trước khả năng bị tấn công ban ngày.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “không hài lòng” với tiến triển của các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran, nhấn mạnh rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân và không được có năng lực làm giàu uranium.

Ông Trump cũng nói ngày hôm qua rằng “đôi khi bạn buộc phải” sử dụng vũ lực.

Đài RT dẫn các báo cáo truyền thông cho biết rằng nhiều chỉ huy Iran đã thiệt mạng khi các cơ sở hạt nhân, quốc phòng, tình báo và tổng hành dinh của Lãnh tụ Tối cao tại Tehran trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công chung Mỹ-Israel.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với đài CNN rằng các cuộc không kích của Mỹ hiện tập trung vào các mục tiêu quân sự, song từ chối cung cấp thêm chi tiết do chiến dịch vẫn đang diễn ra.

Một quan chức khác nói rằng mục tiêu của các đòn tấn công là đối phó mối đe dọa quân sự từ Iran và bảo vệ lực lượng Mỹ. Trước khi tiến hành hành động, Mỹ đã triển khai các biện pháp bảo vệ binh sĩ đang đồn trú trong khu vực.