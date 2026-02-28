Chiến sự Nga - Ukraine 27-2: Tên lửa Flamingo của Ukraine gây náo loạn ở Nga; ngừng bắn cục bộ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 28/02/2026 06:50

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; 13 khu vực của Nga ban hành cảnh báo tên lửa; Ông Trump nói Mỹ sẽ dỡ trừng phạt Nga trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình về Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đòn không kích vào lãnh thổ đối phương.

Tên lửa Flamingo của Ukraine gây náo loạn ở Nga

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ truyền thông và các quan chức Nga rằng Moscow ngày 27-2 đã bắn hạ một tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine, trong bối cảnh báo động an ninh quy mô lớn chưa từng có được ban bố trên khắp nước Nga.

Vụ tấn công bằng tên lửa Flamingo được báo cáo diễn ra chỉ một tuần sau khi loại tên lửa được quảng bá rầm rộ này được sử dụng để tấn công nhà máy sản xuất tên lửa Votkinsk ở CH Udmurtia thuộc Nga - cho thấy Ukraine đang mở rộng sử dụng vũ khí này.

Tổng cộng 13 khu vực của Nga đã ban hành cảnh báo vào buổi chiều, bao gồm cả tỉnh Orenburg ở phía nam dãy núi Ural, cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 1.000 km.

Giới chức CH Chuvash thuộc Nga sau đó báo cáo rằng một tên lửa Flamingo đã bị bắn rơi trên khu vực này, trong khi một tên lửa khác bị lệch hướng.

Bộ Dịch vụ Khẩn cấp Nga đã tuyên bố tình hình an toàn lúc 15 giờ 47 phút (giờ Moscow).

Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Lữ đoàn pháo binh số 147 của Ukraine khai hỏa trên tiền tuyến. Ảnh: X

Nga và Ukraine đạt “thỏa thuận ngừng bắn cục bộ” tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 27-2, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận “ngừng bắn cục bộ” tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga những tuần đầu tiên của cuộc chiến, và kể từ đó đã bị đóng cửa, mặc dù vẫn cần nguồn điện bên ngoài để duy trì hoạt động ổn định.

Theo trang web của cơ quan quản lý nhà máy điện hạt nhân do Nga quản lý, thuộc tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được thông qua sự trung gian của IAEA.

“Các hoạt động rà phá bom mìn đang được tiến hành để đảm bảo an toàn cho các đội sửa chữa” - Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết.

Cùng ngày, Thị trưởng TP Energodar (TP cạnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia) - ông Maxim Pukhov nói rằng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công Cung Văn hóa Sovremennik thuộc TP, theo hãng thông tấn TASS.

“Bất chấp lệnh ngừng bắn được tuyên bố tại khu vực Nhà máy nhằm phục vụ sửa chữa đường dây điện quan trọng, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục tìm cách làm mất ổn định tình hình tại Energodar. Một vụ tấn công bằng UAV khác đã được ghi nhận vào chiều nay. UAV của đối phương phát nổ trong sân Cung Văn hóa Sovremennik” - ông Pukhov viết trên Telegram.

Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công.

Nga tổng kết chiến sự tuần qua

Ngày 27-2, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư ở các tỉnh Kharkiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Donetsk trong tuần qua, theo TASS.

Theo bộ này, trong tuần, quân đội Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác và UAV vào các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Cụm tác chiến phía Bắc của Nga đã gây ra hơn 1.485 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 5 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong tuần qua.

Cụm tác chiến phía Tây đã gây ra hơn 1.260 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 20 xe bọc thép chiến đấu của đối phương.

Cụm tác chiến phía Nam loại khỏi vòng chiến hơn 940 binh sĩ và phá hủy 37 xe bọc thép chiến đấu của Ukraine.

Cụm tác chiến Trung tâm cũng đã gây ra hơn 2.480 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 45 xe bọc thép.

Tương tự, Cụm tác chiến phía Đông của Nga gây thiệt hại cho Ukraine 2.205 binh sĩ và 25 xe bọc thép chiến đấu trong tuần qua.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến Dnepr của Nga đã gây ra khoảng 355 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 15 trạm radar tác chiến điện tử và chống pháo của đối phương trong khu vực trách nhiệm của mình.

Ở chiều ngược lại, Nga báo cáo rằng Ukraine đã tiến hành 153 cuộc tấn công bằng UAV và bắn 12 quả đạn vào tỉnh Belgorod (Nga) trong 24 giờ qua.

Ông Trump: Mỹ sẽ dỡ trừng phạt Nga trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình về Ukraine.

“Tôi rất muốn dỡ bỏ trừng phạt” - nhà lãnh đạo Mỹ nói khi đáp lại câu hỏi của phóng viên TASS về khả năng nới lỏng trừng phạt đối với Moscow và mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại giữa Nga và Mỹ.

“Tôi muốn thấy cuộc chiến đó kết thúc. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi muốn thấy cuộc chiến chấm dứt, và chúng tôi muốn kết thúc điều đó một cách nhanh chóng” - ông Trump nói thêm nhưng không giải thích liệu có kế hoạch tiếp xúc cấp cao nào trong thời gian tới hay không.