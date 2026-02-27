Chiến sự Nga-Ukraine 27-2: Ukraine nói đạt bước tiến tại tỉnh Kursk của Nga; Hai bên trao trả 1.035 thi thể tử sĩ 27/02/2026 08:34

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine nói đạt bước tiến tại tỉnh Kursk của Nga; Nga tuyên bố không kích quy mô lớn hạ tầng Ukraine; Hai bên trao trả 1.035 thi thể tử sĩ.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine báo cáo bước tiến tại Kursk

Tính đến chiều 26-2, lực lượng vũ trang Ukraine và quân đội Nga đã có 120 cuộc giao tranh trên khắp các tiền tuyến. Đáng chú ý, Kiev cho biết đã đạt được một số thành công chiến thuật tại hướng Bắc Slobozhanshchyna và mặt trận tỉnh Kursk (Nga).

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Kiev đang chủ động triển khai các chiến dịch tấn công và giành được ưu thế chiến thuật tại mặt trận Bắc Slobozhanshchyna cũng như khu vực Kursk.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Thay vì phân tán lực lượng, sức ép tấn công của Nga hiện đang dồn dập nhất tại hai điểm nóng: mặt trận Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia).

Tại đây, lực lượng phòng thủ Ukraine đã phải gồng mình đẩy lùi lần lượt 36 và 25 đợt tiến công của đối phương. Bên cạnh đó, các hướng Kostiantynivka, Nam Slobozhanshchyna và Lyman cũng ghi nhận hàng chục nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến từ phía Moscow.

Ở chiều ngược lại, các mặt trận Orikhiv (Zaporizhzhia) và Prydniprovske (tỉnh Dnipropetrovsk) tạm thời không ghi nhận đợt tấn công mới nào từ quân đội Nga. Phần lớn các khu vực khác không có sự thay đổi đáng kể về cục diện.

Bên cạnh các cuộc giao tranh trên bộ, lực lượng Nga vẫn duy trì cường độ pháo kích và không kích dữ dội, nhắm vào hàng loạt khu dân cư tại các tỉnh Chernihiv và Sumy.

Cũng trong bản cập nhật này, giới chức quân sự Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố kiểm soát lãnh thổ trước đó từ phía Nga, khẳng định lực lượng Kiev vẫn đang giữ vững trận địa tại các khu vực Minkivka, Riznykivka, Yampil và Zakitne (Donetsk).

. Ở một diễn biến khác, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Kiev đã loại 1.360 binh sĩ Nga khỏi vòng chiến.

Nga tuyên bố không kích quy mô lớn hạ tầng Ukraine

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 26-2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng xuyên đêm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và năng lượng của Ukraine, đồng thời gây thiệt hại nặng cho lực lượng Kiev trên khắp các chiến tuyến, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Moscow khẳng định đợt không kích bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái (UAV) là nhằm đáp trả "các cuộc tấn công khủng bố của chính quyền Kiev" vào hạ tầng dân sự Nga.

"Cuộc không kích đã đạt được mục đích và mọi mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng" - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Về cục diện giao tranh, dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy Ukraine đã mất khoảng 1.115 binh sĩ chỉ trong ngày qua.

Trong đó, thiệt hại nặng nhất ghi nhận tại các khu vực do Nhóm tác chiến phía Đông và Trung tâm (Nga) kiểm soát, với hơn 610 binh sĩ thương vong cùng nhiều xe bọc thép, xe tăng bị phá hủy.

Các mặt trận còn lại cũng ghi nhận hàng trăm tổn thất nhân mạng từ phía Kiev.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Nga tuyên bố đã tập kích 159 bãi phóng UAV và khu tập kết của lính đánh thuê nước ngoài; đồng thời hệ thống phòng không cũng bắn hạ 136 UAV và hai quả bom dẫn đường của đối phương.

Trao trả thi thể tử sĩ

Ngày 26-2 ông Vladimir Medinsky - trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin - thông báo Nga đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine. Ở chiều ngược lại, Kiev đã bàn giao hài cốt của 35 quân nhân Nga, đài RT đưa tin.

Cùng ngày, Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh (Ukraine) thông báo nước này đã nhận được thi thể của 1.000 binh sĩ tử trận, theo tờ Kyiv Independent.

"Các điều tra viên của cơ quan thực thi pháp luật, phối hợp cùng đại diện các cơ quan giám định của Ukraine, sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm nhận dạng những người đã khuất được đưa về nước" - Trụ sở Điều phối cho biết.

Các hoạt động trao trả thi thể tử sĩ đã được đẩy mạnh vào năm ngoái, sau khi Kiev đồng ý nối lại các tiếp xúc ngoại giao trực tiếp với Moscow dưới áp lực từ Mỹ.