Nga nói tình hình Cuba 'ngày càng nóng', khẳng định Havana chính đáng khi bắn tàu Mỹ 27/02/2026 06:13

(PLO)- Điện Kremlin cho rằng tình hình Cuba đang ngày càng nóng lên, đồng thời khẳng định lực lượng biên phòng Havana hành động chính đáng khi nổ súng vào tàu Mỹ hôm 25-2.

Ngày 26-2, Điện Kremlin nhận định tình hình tại Cuba đang ngày càng nóng lên, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ đụng độ có người thiệt mạng liên quan một tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida (Mỹ) xuất hiện ngoài khơi quốc đảo Caribe này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng điều quan trọng nhất hiện nay là giải quyết các nhu cầu kinh tế - xã hội và nhân đạo của người dân Cuba, theo hãng thông tấn Interfax.

"Tình hình xung quanh Cuba, như chúng ta thấy, đang nóng lên. Vấn đề cốt lõi là yếu tố nhân đạo. Mọi vấn đề nhân đạo liên quan công dân Cuba cần phải được giải quyết, và không ai được phép tạo ra các trở ngại" - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Đối với vấn đề an ninh quanh khu vực quốc đảo này, tất nhiên, điều rất quan trọng là tất cả các bên phải giữ kiềm chế và tránh mọi hành động khiêu khích" - vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

Ông Peskov cho biết Nga coi hành động của lực lượng biên phòng Cuba là hoàn toàn chính đáng nhằm đáp trả việc một phương tiện thủy tốc độ cao cố tình xâm nhập lãnh hải Cuba, theo hãng thông tấn TASS.

"Lực lượng biên phòng Cuba đã làm những gì họ phải làm trong tình huống đó" - ông Peskov khẳng định.

Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả vụ việc là “một hành động khiêu khích mang tính gây hấn của Mỹ, nhằm làm leo thang tình hình và châm ngòi xung đột”.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo phía Havana, vụ đụng độ xảy ra ngày 25-2 khi lực lượng biên phòng tiếp cận một tàu đăng ký tại bang Florida (Mỹ), mang số hiệu FL7726SH, đang hoạt động cách bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara khoảng 1 hải lý để kiểm tra giấy tờ.

Những người trên tàu được cho là đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một xuồng tuần tra của Cuba, buộc lực lượng biên phòng bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 khác bị thương.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định con tàu không thuộc Hải quân Mỹ hay Tuần duyên Mỹ, đồng thời lưu ý: “Chúng tôi cần có thông tin độc lập của riêng mình và sẽ xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra”, từ chối suy đoán khi chưa xem xét đầy đủ dữ liệu.