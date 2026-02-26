Lật xe khách trên quốc lộ 14 qua tỉnh Đồng Nai, 3 người thương vong 26/02/2026 15:02

(PLO)- Chiếc xe khách đang chạy trên quốc lộ 14 thì tài xế mất lái, lật xe khiến ba người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 26-2, xe khách loại 52 chỗ ngồi lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TP.HCM. Xe do tài xế Lê Phước Lâm (39 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển.

Khi xe di chuyển qua đoạn thuộc thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai, tài xế mất lái khiến xe lật ngang vào lề đường. Thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa, đường trơn trượt.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: A THÀNH

Vụ tai nạn khiến anh HT (20 tuổi, ngụ Lâm Đồng) tử vong. Hai hành khách khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách lật nghiêng bên đường, một số khu vực kính bị hư hỏng.

Lực lượng công an địa phương đã tới hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.