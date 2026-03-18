Xe đầu kéo và ô tô khách bị tước phù hiệu vẫn chạy, tài xế bị CSGT xử phạt 18/03/2026 19:54

(PLO)- Lực lượng CSGT TP.HCM phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe đầu kéo, ô tô khách khi đang trong thời gian bị tước phù hiệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 18-3, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về phù hiệu nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Xe đầu kéo, biển số 73F-004... bị tước phù hiệu trước đó nhưng vẫn lưu thông trên đường, bị CSGT thổi phạt. Ảnh: XUÂN MINH

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra trên Quốc lộ 1 (phường Đông Hòa, TP.HCM) phát hiện nam tài xế HXL (31 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo biển số 73F-004…có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế L điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định, đồng thời không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe. Làm việc với tổ công tác, tài xế cho biết phương tiện đã bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong thời hạn 2 tháng, từ ngày 6-2-2026 đến 6-4-2026.

Nam tài xế làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: XUÂN MINH

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L, đồng thời lập biên bản đối với tổ chức là Công ty TNHH ATP. Theo quy định, tài xế L có thể bị phạt 8,5 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Công ty TNHH ATP có thể bị xử phạt đến 56 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ theo quy định.

Trước đó, vào hơn 14 giờ ngày 13-3, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc cũng phát hiện tài xế HHC (36 tuổi, quê Bình Phước) điều khiển ô tô khách biển số 93H-074… lưu thông trên Quốc lộ 13 không có phù hiệu xe theo quy định nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xe ô tô khách bị tước phù hiệu trước đó nhưng vẫn chở khách, lưu thông trên đường bị CSGT thổi phạt. Ảnh: XUÂN MINH

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định tài xế C điều khiển xe chở hành khách nhưng không có phù hiệu hợp lệ (phù hiệu bị CSGT tước trước đó). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và tổ chức là Hợp tác xã Dịch vụ hỗ trợ vận tải số 2.

Theo quy định, tài xế C có thể bị phạt 6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt 22 triệu đồng.

CSGT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.