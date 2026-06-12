Gìn giữ bình yên là giữ vững niềm tin của dân 12/06/2026 11:28

(PLO)- Những ngày này, đi trên các tuyến đường ở TP.HCM, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại các khu dân cư, chung cư, nhà trọ, tuyến đường trọng điểm hay những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Sự hiện diện ấy không phải là hoạt động tuần tra thông thường mà là một phần của cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn” do Công an TP.HCM triển khai từ ngày 15-5 đến 30-6-2026.

Xuất phát từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 về mục tiêu xây dựng TP văn minh, không ma túy, Công an TP.HCM đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt. Tinh thần xuyên suốt của đợt cao điểm là “không khoan nhượng”, “không có vùng cấm”, “không để tội phạm ma túy có đất sống”.

Bởi hơn ai hết, lực lượng công an hiểu rằng ma túy chính là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Khi ma túy len lỏi vào từng gia đình, từng khu dân cư, từng trường học thì hậu quả không chỉ dừng lại ở một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cả xã hội.

Đằng sau những con số về các vụ án được khám phá, các đường dây ma túy bị triệt phá hay những địa bàn được làm sạch là biết bao nỗ lực thầm lặng của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM.

Trong suốt thời gian cao điểm, nhiều người gần như lấy đơn vị làm nhà, túc trực ngày đêm tại địa bàn. Không ít cán bộ, chiến sĩ phải tạm gác việc riêng, xa gia đình, xa vợ con để tập trung cho nhiệm vụ.

Điều đáng ghi nhận là cuộc chiến này không chỉ có lực lượng công an. Người dân TP.HCM đã và đang trở thành những “tai mắt” quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều chủ nhà trọ chủ động thông báo cho công an khi phát hiện người thuê có biểu hiện nghi vấn.

Nhiều người dân mạnh dạn cung cấp những nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình thực hiện cao điểm, Công an TP.HCM cũng quán triệt phương châm gắn nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Chính sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ đã tạo nên sự đồng thuận xã hội, giúp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn.

45 ngày đêm chưa phải là đích đến cuối cùng. Nhưng những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, sự bình yên trên từng tuyến phố và niềm tin ngày càng lớn của người dân chính là nền tảng quan trọng để TP.HCM từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP không ma túy vào năm 2030.

