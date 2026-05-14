Clip ghi cảnh đội an ninh bệnh viện áp sát, cứu người định nhảy lầu

(PLO)- Phát hiện nam thanh niên lên tầng 5 bệnh viện ở Gia Lai có ý định nhảy lầu tự tử, đội an ninh nhanh chóng tiếp cận, khống chế đảm bảo an toàn.

Chiều 14-5, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai quyết định thưởng nóng 5 triệu đồng cho sáu người thuộc đội an ninh của bệnh viện. Nhóm này đã kịp thời ứng phó, cứu một thanh niên có ý định tự tử.

Thông tin ban đầu, sáng 12-5, một nam thanh niên lên tầng 5 của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đến khu vực lan can có ý định nhảy xuống đất tự tử.

Phát hiện sự việc, đội an ninh nhanh chóng tiếp cận, áp sát và khống chế đưa người này vào khu vực an toàn. Thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất ổn, khủng hoảng tinh thần.

Đội an ninh kịp thời khống chế, đưa nam thanh niên vào khu vực an toàn.

Người có ý định nhảy lầu tự tử được xác định là anh HA (29 tuổi, ngụ xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Anh HA đã có vợ và con trai 11 tháng tuổi. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn gia đình, cãi nhau với bố.