Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử 06/10/2025 23:00

(PLO)- Do ghen tuông và mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông ở Tây Ninh đã ra tay sát hại người tình rồi gieo mình từ lầu 4 của bệnh viện tự tử.

Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Thanh Điền khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là chị NTN (38 tuổi, ngụ xã Phước Vinh, Tây Ninh) chủ quán cà phê Phương Nguyễn ở khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Điền.

Người gây án được xác định là Lưu Tuấn Kiệt (38 tuổi, ngụ phường Long Hoa, Tây Ninh), bạn trai chị N.

Hiện trường nơi chị N tử vong. Ảnh: MXH

Cả hai có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại quán cà phê của chị N. Trước đó, chị N đi du lịch một mình khoảng 10 ngày và vừa trở về vào trưa 5-10. Kiệt ở quán cafe trông coi.

Tối cùng ngày, sau khi đón cháu nội chị N từ xã Châu Thành về quán thì giữa chị N và Kiệt xảy ra mâu thuẫn tình cảm nhưng không xảy ra đánh nhau.

Đến hơn 22 giờ, trong cơn tức giận, Kiệt dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến chị N tử vong tại chỗ. Sau đó, Kiệt bế cháu bé lên xe máy chở trả lại cho gia đình cháu ở xã Châu Thành rồi bỏ trốn.

Đến 5 giờ 30 sáng 6-10, Kiệt nhắn tin qua Zalo cho nhân viên quán cà phê, thừa nhận đã đâm chết chị N vì mâu thuẫn, đồng thời dặn nhân viên đến công an trình báo. Người này nói sẽ ra đầu thú.

Hiện trường nơi Kiệt tử vong ở bệnh viện.

Tuy nhiên, đến 12 giờ trưa cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nhảy từ tầng 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh xuống đất tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Lưu Tuấn Kiệt.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và VKSND tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.