Truy nã Nguyễn Đình Thắng liên quan vụ khủng bố ở Đắk Lắk 19/03/2026 10:48

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã Nguyễn Đình Thắng vì liên quan vụ khủng bố xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Ngày 19-3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Đình Thắng (68 tuổi, ngụ TP.HCM) vì tội khủng bố.

Bị can Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: C.A

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Thắng để điều tra tội khủng bố.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, quá trình điều tra, có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng đã có hành vi xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap (một bị can liên quan vụ án) chỉ đạo một số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người trong vụ án khủng bố xảy ra ngày 11-6-2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bị can Nguyễn Đình Thắng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Đình Thắng đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Đình Thắng phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại: 0694389133.