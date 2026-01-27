Công an TP.HCM truy tìm Lê Khắc Anh Minh 27/01/2026 15:59

(PLO)- TP.HCM đang truy tìm Lê Khắc Anh Minh để làm rõ nội dung tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiến hành xác minh, giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông ĐVL (58 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) tố giác Lê Khắc Anh Minh (41 tuổi, ngụ 170 Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy tìm với ông Minh. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 26-1-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành Quyết định truy tìm người số 943/QĐ-VPCQCSĐT-Đ3 đối với Lê Khắc Anh Minh.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp, thông tin truy tìm người có đặc điểm nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.