An ninh trật tự

Truy nã

Công an TP.HCM truy tìm Lê Khắc Anh Minh

(PLO)- TP.HCM đang truy tìm Lê Khắc Anh Minh để làm rõ nội dung tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiến hành xác minh, giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông ĐVL (58 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) tố giác Lê Khắc Anh Minh (41 tuổi, ngụ 170 Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

z7473118260322_b06af3c54f573110b8da5e47f03744ee.jpg
Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy tìm với ông Minh. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 26-1-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành Quyết định truy tìm người số 943/QĐ-VPCQCSĐT-Đ3 đối với Lê Khắc Anh Minh.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp, thông tin truy tìm người có đặc điểm nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÂN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Truy tìm #công an #lê khắc anh minh #lừa đảo #công an tp.hcm #lừa đảo

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm