Công an An Giang bắt bị can truy nã đặc biệt khi đang lẩn trốn trên tàu cá 02/01/2026 17:09

(PLO)- Bị can Đỗ Hoàng Tùng bị Công an tỉnh An Giang truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và bị bắt khi lẩn trốn trên tàu đi biển.

Chiều 2-1, Công an tỉnh An Giang cho hay Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ bị can Đỗ Hoàng Tùng (biệt danh chó con, 22 tuổi, ngụ xã Hòn Đất) bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Thông tin tin ban đầu, Tùng cùng với Trần Minh Trí (33 tuổi), Nguyễn Văn Nhiều (27 tuổi); Lê Văn Tài (36 tuổi) là bạn bè thân thiết. Chiều tối 18-12-2022, Tùng điện thoại cho Trí biết mình bị Lê Thanh Tú (42 tuổi) đánh gây thương tích ở đầu.

Bị can Đỗ Hoàng Tùng (biệt danh chó con) bị Công an tỉnh An Giang ﻿truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người. Ảnh: BT

Sau đó, Tùng, Trí, Nhiều và Tài cầm theo dao tự chế đi tìm và gặp Tú tại khu vực cống ngăn mặn Lình Huỳnh để trả thù. Tại đây, nhóm của Tùng và Tú dùng dao tự chế chém nhau. Trong lúc hỗn chiến, Tú bị chém ở vùng đầu, vai và chân với tỉ lệ thương tích là 37%.

Sau đó, Trí, Nhiều, Tài bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội giết người; còn Tùng bị khởi tố cùng tội danh nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Tùng.

Sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi, ngày 31-12-2025, các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt được Tùng tại vùng biển thuộc xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau), khi đang lẩn trốn trên tàu đi biển.