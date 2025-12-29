Công an An Giang bắt tạm giam kế toán chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của công ty 29/12/2025 20:03

(PLO)- Lợi dụng công việc được giao, bị can Vi đã chỉnh sửa, xóa các dữ liệu công nợ của khách hàng, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của công ty để tiêu xài cá nhân.

Tối 29-12, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tường Vi (34 tuổi, kế toán Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc) để điều tra tội tham ô tài sản.

Bị can Nguyễn Tường Vi bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Thông tin ban đầu, từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2024, Vi làm việc tại Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc và được giao phụ trách lập danh sách đơn hàng, kiểm tra, đối chiếu và thu công nợ với ngành hàng tương cà, tương ớt.

Sau đó, Vi sẽ báo cáo về cho công ty để phân loại hàng hóa, phân công nhân viên phụ trách vận chuyển, giao hàng hóa cho khách hàng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Lợi dụng công việc được giao, Vi đã chỉnh sửa, xóa các dữ liệu công nợ của khách hàng. Từ đó, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của công ty để tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.