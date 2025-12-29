Ghen tuông, sát hại bạn gái rồi tự tử 29/12/2025 18:23

(PLO)- Do ghen tuông, hung thủ đã sát hại bạn gái rồi tự tử nhưng bất thành.

Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam đối với Đặng Thành Giang (31 tuổi, thường trú đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, chị NTMH (33 tuổi, tạm trú TP.HCM) và Đặng Thành Giang có quan hệ yêu đương, sống chung như vợ chồng ở TP.HCM.

Bị can Đặng Thành Giang. Ảnh: CA

Trong quá trình sống chung, cả hai phát sinh mâu thuẫn ghen tuông nên chị H đã bỏ về nhà bà ngoại tại ấp 61 (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai). Giang nhiều lần liên lạc với chị H để nói chuyện nhưng không được.

Chiều 10-12, Giang đi xe máy đến nhà bà ngoại của chị H tìm chị để nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, hai người tiếp tục xảy ra cãi nhau, Giang dùng dao mang theo tấn công chị H làm chị tử vong tại chỗ.

Sau đó, Giang tự đâm mình nhiều nhát để tự tử nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.