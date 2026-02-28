Xe khách chuyển làn ẩu trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm bị phạt 28/02/2026 20:47

(PLO)- Xe khách biển số tỉnh Hà Tĩnh chuyển làn ẩu trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm bị phạt 5 triệu đồng.

Ngày 28-2, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6- Phòng 6 Cục CSGT Bộ Công an cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế NMH (51 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe về lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc.

Clip ghi cảnh tài xế xe khách chuyển làn ẩu trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Cùng ngày, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 nhận thông tin chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về một phương tiện có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 xác định vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 26-2 trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm. Phương tiện vi phạm là ô tô giường nằm biển kiểm tỉnh Hà Tĩnh do ông NMH cầm lái.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, căn cứ hình ảnh ghi nhận rõ nét, phản ánh đầy đủ diễn biến hành vi vi phạm, khi được mời lên làm việc, tài xế H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.