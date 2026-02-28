Xe biển xanh chở hàng cồng kềnh vi phạm nhiều lỗi, bị xử phạt hơn 38 triệu đồng 28/02/2026 22:07

(PLO)- Qua camera phản ánh của người dân, 1 xe biển xanh ở Thanh Hóa bị xử phạt tổng cộng 38,2 triệu đồng.

Đêm 28-2, thông tin từ Đội CSGT số 1-Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội CSGT đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin người dân phản ánh về việc một xe ô tô biển xanh mang BKS 36A-000.xx chở hàng cồng kềnh khi lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Đội CSGT - Phòng CSGT (Công an tỉnh Thanh Hóa) vào cuộc xác minh ô tô biển xanh nêu trên thuộc sở hữu của Trung tâm hành chính công xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa.

Người điều khiển là ông Dương Văn L (43 tuổi), ngụ xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa.

Bước đầu cơ quan công an xác minh, tài xế điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái, trong khi đó xe đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 tháng trở lên, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Đối với hành vi nêu trên, ông Dương Văn L bị phạt tổng cộng 6,2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Xe ô tô biển xanh bị xử phạt tổng cộng hơn 38 triệu đồng từ phát hiện qua camera của người dân. Ảnh: Cắt ra từ clip

Ngoài ra, ô tô biển xanh trước thuộc cơ quan huyện Thạch Thành cũ, sau khi giải thể cấp huyện, ô tô này chuyển cho xã Kim Tân, tuy nhiên, đơn vị này không sang tên theo quy định.

Với lỗi giao xe cho người điều khiển có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn, xã Kim Tân bị xử phạt 22 triệu đồng và xe không thay đổi chủ sở hữu bị phạt 10 triệu đồng.

Theo đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, mọi hành vi vi phạm khi có sự giám sát của nhân dân, lực lượng CSGT sẽ vào cuộc xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.