Người phụ nữ lái ô tô 'đối đầu' với xe khác ở Quy Nhơn bị xử lý 28/02/2026 17:36

(PLO)- Một người phụ nữ ở phường quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) lái ô tô vượt không đúng quy định, rồi dừng xe "đối đầu" với một ô tô khác chạy hướng ngược chiều.

Ngày 28-2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà BTPM (47 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) về hành vi vượt xe không đúng quy định.

Cụ thể, bà M đã phạm lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt, quy định tại điểm a khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, mức phạt tiền quy định từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bà M là người điều khiển ôtô 77A-127.31 dừng, đối đầu với một ô tô khác trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn vào sáng 25-2.

Hình ảnh ghi lại cảnh bà BTPM lái ô tô dừng xe ở hướng ngược chiều gây cản trở giao thông. Ảnh: MXH

Theo đó, ngày 25-2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai ô tô dừng trong tư thế đối đầu nhau trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Người điều khiển ô tô đi hướng ngược chiều là một phụ nữ.

Thời điểm này, người phụ nữ cho xe dừng ở hướng ngược chiều, gây cản trở giao thông và còn lấy điện thoại ra quay phim, chụp hình. Sự việc gây xôn xao dư luận, nhiều người chia sẻ ý kiến, bày tỏ bức xúc.