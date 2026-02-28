Khởi tố giám đốc công ty lâm nghiệp ở Đắk Lắk vì nhận hối lộ 28/02/2026 10:02

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố một giám đốc công ty lâm nghiệp để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngày 28-2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Phi Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), để điều tra tội nhận hối lộ.

Công an phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar. Ảnh: S.Đ

Hiện vụ án đang được mở rộng để điều tra, công an chưa cung cấp chi tiết các thông tin liên quan vụ án.

Theo tìm hiểu của PLO, từ năm 2021 đến nay, ông Tiến là phó giám đốc phụ trách sau đó được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar.

Trước đó, vào năm 2020, giám đốc, phó giám đốc và bảy cán bộ của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar bị bắt, xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, trong nhiều năm (từ 2015 đến 2019), do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, các cá nhân liên quan tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar đã để để mất hơn 300 ha rừng, với gần 29.000 m3 gỗ, tổng thiệt hại hơn 29,4 tỉ đồng.