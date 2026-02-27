Khởi tố thêm một bị can trong vụ tai nạn 6 người tử vong trên hồ Thác Bà 27/02/2026 12:52

(PLO)- Liên quan vụ tai nạn chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà làm 6 người tử vong, người lái tàu chở đá bị xác định không bật đèn pha, không phát âm hiệu và không bố trí người cảnh giới.

Sáng 27-2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Thâm về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Bị can Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Bị can Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) là người điều khiển tàu chở đá hộc trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà đêm 21-2.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cũng khởi tố bị can Triệu Văn Nội (SN 1995, trú thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai). Nội là người điều khiển tàu khách biển số YB-0876H, bị khởi tố về cùng tội danh trên.

Theo cơ quan điều tra, ngày 21-2, Thâm được Công ty CP Khoáng sản Marble Việt Nam phân công làm thuyền trưởng điều khiển tàu chở đá biển số YB-0919H. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng Nguyễn Mạnh Cường điều khiển tàu xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan di chuyển về bến của Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình.

Tài chở đá hộc trên hồ Thác Bà.

Đến khoảng 18 giờ, trời tối và có sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Dù bật đèn hành trình, Nguyễn Văn Thâm vẫn vi phạm "3 không": không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới.

Khoảng 18 giờ 45 phút, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, Thâm phát hiện tàu khách biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội điều khiển đi ngược chiều.

Bị can Triệu Văn Nội. Ảnh: CA.

Hai bên điều khiển phương tiện tránh nhau nhưng do khoảng cách gần, mạn trái đuôi tàu khách đã va vào góc trước lưỡi phà bên trái tàu chở đá. Vụ va chạm khiến tàu khách bị lật làm 6 người tử vong.

Theo cơ quan công an, bị can Nội đã chở quá số người quy định (22/12 người) và không nhường đường cho phương tiện có công suất lớn hơn. Hành vi này vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.