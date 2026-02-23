Nổ lớn tại công ty sản xuất phốt pho, 1 người tử vong 23/02/2026 16:09

(PLO)- Sau tiếng nổ lớn gây cháy tại Công ty Phốt Pho Vàng Việt Nam, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể trên mái tôn của xưởng công ty.

Khoảng 12 giờ 22 phút chiều hôm nay (23-2), xảy ra vụ nổ vỏ kép bồn tinh chế của Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam (PP5) thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ nổ với cột khói bốc lên từ Công ty Phốt Pho Vàng Việt Nam.

Người dân địa phương cho biết, vào thời gian nêu trên họ nghe hai tiếng nổ lớn và có rung chấn nhẹ rồi khói bốc lên nghi ngút từ Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam.

Đồn Công an Tằng Loỏng cho biết, ngay khi sự việc xảy ra lực lượng Đồn Công an Tằng Loỏng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương cứu trợ người bị nạn và dập tắt đám cháy do sự cố.

Hiện trường vụ việc.

Vụ nổ vỏ kép bồn tinh chế và cháy xảy ra tại lò sản xuất phốt pho Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam, khu vực cổng số 2. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho trong bồn tinh chế, sau sự cố phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Đến khoảng 13 giờ 10 phút, công an tìm thấy tử thi trên mái tôn của xưởng kho thành phẩm. Nạn nhân là anh Vàng Văn Lâm (SN 1991, trú thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) làm Tổ trưởng.

Công ty đang tiếp tục tiến hành khắc phục sự cố và có cam kết không để rò rỉ hóa chất ra môi trường.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Tằng Loỏng và cán bộ chính quyền địa phương đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục sự cố.