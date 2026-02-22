Đã tìm thấy, vớt được thi thể 6 nạn nhân trên hồ Thác Bà 22/02/2026 18:54

(PLO)- Điều kỳ diệu đã không xảy ra với các nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể 6 nạn nhân.

Cho đến chiều tối 22-2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy, trục vớt được thi thể tất cả 6 nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thuỷ chìm tàu trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

Người thân đau buồn tìm kiếm các nạn nhân trên hồ Thác Bà.

Thi thể năm nạn nhân vừa được tìm thấy, trục vớt lên bờ gồm: bà Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), bà Triệu Thị Huân (48 tuổi), bà Bà Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), ông Hoàng Văn Thuận (43 tuổi), cháu Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi). Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 22-2, nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy là em Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi).

Hiện cơ quan công an đang làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể năm nạn nhân vừa tìm thấy cho gia đình đưa về tổ chức lễ tang. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đưa thi thể nạn nhân từ hồ Thác Bà lên bờ.

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút đêm 21-2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa hai phương tiện: Phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý, va chạm với tàu chở hành khách biển số YB- 0876H do anh Triệu Đức Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người. Vụ tai nạn đã làm phương tiện chở khách bị chìm và 6 người tử vong. 17 người khác thoát chết trong vụ chìm tàu hiện sức khoẻ ổn định.