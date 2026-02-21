Lật tàu chở hơn 20 người ở hồ Thác Bà, 6 người đang mất tích 21/02/2026 22:08

(PLO)- Tàu chở những người đi chơi chúc Tết, khi trở về thì bị chìm trên hồ Thác Bà làm 6 người đang mất tích.

Tối 21-2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm 6 người mất tích do lật tàu trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

Công an tỉnh Lào Cai triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 21-2, tàu chở khoảng hơn 20 người đi chơi ngày Mùng 5 Tết Nguyên đán 2026, khi trở về không may bị lật trên hồ Thác Bà. Vụ lật tàu làm 6 người đang mất tích.

“Trong số 6 người chưa tìm thấy, toàn cô, chú anh em xuống gia đình tôi chơi và khi trở về thì bị chìm tàu. Trong sáu người có 2 mẹ con và có bà cô và cháu của bà cô, người chú…”- anh Diện (trú Yên Bái) cho biết.

Tìm kiếm các nạn nhân trên hồ Thác Bà.

Ông Tạ Quang Công, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái, cho biết hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.