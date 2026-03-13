Đi bỏ phiếu, cử tri "check-in" ở đâu để không vi phạm pháp luật? 13/03/2026 16:12

(PLO)- Cử tri đi bầu cử được dùng điện thoại quay phim, chụp hình tại khu vực ngoài phòng bỏ phiếu và những điều cần biết để tránh rắc rối.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Ủy ban bầu cử và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn về việc thực hiện quy định quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cử tri dân tộc Chăm tại Bình Thuận đi bầu cử đại biểu Quốc hội trước đây. Ảnh PN.

Theo đó, việc quay phim, chụp hình của cử tri phải tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12-10-2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các địa phương niêm yết công khai và thông báo rộng rãi đến cử tri quy định về việc quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu.

Theo quy định, cử tri có quyền quay phim, chụp hình ở phía ngoài phòng bỏ phiếu khi tham gia thực hiện quyền bầu cử của mình. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện với thiện chí, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử, không cản trở việc bỏ phiếu của cử tri khác và không vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu.

Trường hợp muốn quay phim, chụp hình bên trong phòng bỏ phiếu, cử tri chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Tổ trưởng Tổ bầu cử, đồng thời phải bảo đảm không làm lộ thông tin về việc bỏ phiếu của các cử tri khác.

Nếu việc quay phim, chụp hình gây ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử, Tổ trưởng Tổ bầu cử có quyền yêu cầu dừng ngay việc quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng yêu cầu các Tổ bầu cử thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự tại điểm bỏ phiếu.

Theo quy định, Tổ trưởng Tổ bầu cử phải phân công thành viên luân phiên trực bảo vệ địa điểm bỏ phiếu cả ngày lẫn đêm, trước, trong và cho đến khi kết thúc việc bỏ phiếu.

Đồng thời, không để những người không có nhiệm vụ (trừ cử tri) vào phòng bỏ phiếu. Các vật dụng nguy hiểm như vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy, cũng như các tài liệu, băng rôn, khẩu hiệu có nội dung xấu độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… không được mang vào khu vực bỏ phiếu.

Trong trường hợp phát sinh tình huống bất thường làm gián đoạn việc bỏ phiếu, Tổ trưởng và các thành viên Tổ bầu cử phải nhanh chóng hội ý để xử lý. Nếu vượt quá thẩm quyền, Tổ bầu cử phải tạm dừng việc bỏ phiếu, niêm phong và bảo quản hòm phiếu, phiếu bầu cùng các tài liệu liên quan, đồng thời báo cáo Ban bầu cử để có phương án giải quyết.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng việc quay phim, chụp hình để gây cản trở hoạt động bầu cử hoặc vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.