Con đi nghĩa vụ quân sự, bao lâu được nghỉ phép về thăm gia đình? 08/03/2026 09:03

Con tôi vừa đi nghĩa vụ quân sự nên gia đình cũng rất quan tâm đến chế độ sinh hoạt của các cháu trong quân đội.

Xin hỏi, theo quy định hiện nay, hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi phục vụ tại ngũ bao lâu thì được nghỉ phép về thăm gia đình và thời gian nghỉ phép là bao nhiêu ngày? Trong trường hợp gia đình có việc đột xuất thì có được nghỉ thêm hay không?

Bạn đọc An Khánh (TP.HCM)

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: NGUYỄN DO

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 50 Luật nghĩa vụ quân sự và Điều 3 Nghị định 27/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, thì chế độ nghỉ phép được quy định như sau:

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hàng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong, ngoài quân đội, thời gian học từ một năm trở lên có thời gian nghỉ hè giữa hai năm học thì thời gian nghỉ này được tính là thời gian nghỉ phép và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn không thể giải quyết cho nghỉ phép thì được thanh toán bằng tiền. Mức tiền thanh toán một ngày không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.