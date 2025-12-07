Đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự, nay muốn đi tiếp có được không? 07/12/2025 15:58

(PLO)- Công dân đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự không thuộc đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự nên vẫn có thể đăng ký lại lần hai.

Tôi năm nay 23 tuổi, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hai năm. Hiện tôi muốn quay lại phục vụ trong quân đội. Xin hỏi trường hợp đã từng đi nghĩa vụ quân sự rồi thì có được đăng ký đi lại không?

Bạn đọc Nguyễn Phiến (TP.HCM)

Luật sư Lê Hữu Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019, năm 2025), những đối tượng sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

- Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Như vậy, công dân đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự không thuộc đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự nên vẫn có thể đăng ký lại lần hai.

Khi tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần hai, công dân vẫn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tuổi đời, sức khoẻ, tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn văn hoá và phải thông qua công tác tuyển chọn theo quy định.