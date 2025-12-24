Quyền lợi BHYT cho người nhận trợ cấp hằng tháng 24/12/2025 15:47

(PLO)- Người hưởng trợ cấp hằng tháng sẽ được Nhà nước đóng BHYT, giúp an tâm khám chữa bệnh mà không lo chi phí.

Trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh ngày càng đắt đỏ, việc sở hữu một tấm thẻ BHYT do ngân sách nhà nước chi trả đem lại sự an tâm lớn cho người thụ hưởng. Trợ cấp hằng tháng là chính sách nhằm hỗ trợ những người lao động đã tham gia BHXH nhưng không đủ số năm đóng để hưởng lương hưu, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định ở mức tối thiểu khi không còn khả năng lao động.

Theo Điều 23 Luật BHXH năm 2024, người hưởng trợ cấp hằng tháng là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, đã đủ tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1-7-2025, cụ thể: lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng.

Thứ hai, có thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Thứ ba, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định.

Thứ tư, người lao động không lựa chọn hưởng BHXH một lần và không bảo lưu thời gian đã đóng và có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng BHXH mà người lao động đã tham gia.

Quyền lợi BHYT cho người nhận trợ cấp hằng tháng. Ảnh: TRẦN MINH

Căn cứ khoản 6 Điều 23 Luật BHXH năm 2024, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT. Theo đó, người hưởng trợ cấp không phải tự đóng BHYT và vẫn có thẻ BHYT để sử dụng khi trong khám, chữa bệnh theo đúng quyền lợi, mức hưởng của thẻ khi không may ốm đau, bệnh tật.

Quy định này bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa chính sách BHXH và BHYT, giúp tham gia BHXH tiếp tục được chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, hạn chế các rủi ro tài chính cho khám, chữa bệnh trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng.

Theo Điều 24 Luật BHXH năm 2024, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng bao gồm:Sổ BHXH và văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng theo mẫu quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hồ sơ cho người lao động. Trường hợp không giải quyết, cơ quan BHXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người lao động cần rà soát kỹ thông tin về thời gian và mức đóng BHXH trong sổ BHXH để bảo đảm hồ sơ chính xác, đầy đủ, tránh phát sinh việc phải điều chỉnh hoặc bổ sung khiến kéo dài thời gian giải quyết.