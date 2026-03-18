Doanh nghiệp có còn phải đăng ký người phụ thuộc cho người lao động? 18/03/2026 05:45

(PLO)- Doanh nghiệp vẫn phải đăng ký thuế cho người phụ thuộc nếu muốn tính giảm trừ gia cảnh cho người lao động.

Tại Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2025 do Cục Thuế tổ chức, một bạn đọc cho biết trên nhiều diễn đàn xuất hiện thông tin cho rằng đã bãi bỏ thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Do đó, doanh nghiệp băn khoăn liệu năm nay công ty còn phải đăng ký người phụ thuộc thay cho người lao động hay không?

Người lao động đang làm việc. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trả lời vấn đề này, đại diện Cục Thuế cho biết trước đây để được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế phải thực hiện hai thủ tục riêng biệt.

Thứ nhất là thủ tục đăng ký thuế cho người phụ thuộc theo Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT. Thứ hai là thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo Mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN.

Hai mẫu kê khai này đều yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin tương tự nhau về người phụ thuộc như số giấy tờ tùy thân, số căn cước công dân, quan hệ với người nộp thuế và các thông tin liên quan khác. Việc phải kê khai lặp lại nhiều lần dẫn đến trùng lặp thông tin, phát sinh thêm thủ tục và làm tăng chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Từ thực tế đó, trên cơ sở rà soát và cải cách thủ tục hành chính, Cục Thuế đã đề xuất gộp hai thủ tục này thành một. Theo đó, thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được bãi bỏ như một thủ tục hành chính độc lập.

Theo quy định tại Nghị định số 373/2025, để được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế hiện nay chỉ cần thực hiện đăng ký thuế cho người phụ thuộc. Thông tin đăng ký thuế này đồng thời được sử dụng để xác định việc giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm đăng ký thuế cho người phụ thuộc thay cho người lao động khi có đề nghị và được cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Việc đăng ký được thực hiện theo Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT.