Lương tháng 12-2025 trả vào tháng 1-2026 có được áp mức giảm trừ gia cảnh mới không? 17/01/2026 12:43

(PLO)- Theo Cục Thuế, tiền lương tháng 12-2025 nhưng chi trả vào tháng 1-2026 sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới khi kê khai, nộp thuế TNCN.

Mới đây, một cá nhân đã có câu hỏi gửi về Bộ Tài chính thắc mắc việc lương tháng 12-2025 được chi trả vào tháng 1-2026 thì tính thuế thu nhập cá nhân ra sao.

Lương năm 2025 trả vào năm 2026 sẽ được áp mức giảm trừ gia cảnh mới

Cụ thể, người này cho hay, Nghị quyết 110/2025 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Vậy lương tháng 12-2025 được chi trả vào tháng 1-2026 thì khi tính mức giảm trừ gia cảnh có được áp dụng theo mức mới không?

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, theo Luật Thuế TNCN hiện hành, Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 65/2013 của Chính phủ, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Theo quy định tại Nghị quyết 110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Tiền lương tháng 12-2025 nhưng chi trả vào tháng 1-2026 sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới khi kê khai, nộp thuế TNCN. Ảnh: MINH TRÚC

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế cho biết, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế.

Trường hợp lương tháng 12-2025 trả vào tháng 1-2026 thì kỳ tính thuế TNCN là tháng 1-2026 vì đây là thời điểm thực trả thu nhập.

Do đó, khoản tiền lương tháng 12-2025 nhưng chi trả vào tháng 1-2026 sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết số 110/2025 khi kê khai, nộp thuế TNCN.