Mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà tổ chức, cá nhân cần nắm rõ

Nghị định 310/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực từ 16-1.

Do đó, các tổ chức, cá nhân cần nắm rõ các thay đổi này để tuân thủ đúng quy định, tránh bị xử phạt khi áp dụng quy định mới.

Công chức thuế được phép phạt 20 triệu đồng với hành vi vi phạm thủ tục thuế

Theo Trưởng ban Ban Pháp chế (Cục Thuế) Nguyễn Thị Lan Anh, Nghị định số 310 được ban hành trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thuế.

Đại diện Ban Pháp chế thông tin, Nghị định 310 nhấn mạnh 10 nội dung trọng tâm cần lưu ý.

Thứ nhất, bổ sung phạm vi điều chỉnh và một số hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Thứ hai, sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định xác định tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính có quy mô lớn". Ví dụ, hành vi trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được xác định tình tiết tăng nặng vì "vi phạm hành chính có quy mô lớn".

Thứ tư, bổ sung quy định về xác định mức phạt tiền với hành vi cùng một ngày, người nộp thuế nộp nhiều hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày có phát sinh số thuế phải nộp.

Thứ năm, sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thứ sáu, sửa đổi khung tiền phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm và hành vi không lập hóa đơn.

Thứ bảy, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh. ''Cần lưu ý, tại Nghị định 310 đã cho bổ sung thẩm quyền xử phạt bằng hình thức phạt tiền cho công chức thuế''.

Theo đó, công chức thuế có thẩm quyền phạt tiền đến 20 triệu đồng với hành vi vi phạm về thủ tục thuế và phạt tiền đến 10 triệu đồng với hành vi vi phạm về hóa đơn.

Nghị định cũng sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bãi bỏ một số hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn.