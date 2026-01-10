Ngành thuế chuyển từ quản lý thu sang hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ 10/01/2026 20:10

(PLO)- Sau chiến dịch cao điểm tuyên truyền 60 ngày tuyên truyền chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai từ 1-1-2026, ngành Thuế chính thức xác lập tâm thế mới với trọng tâm là đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ.

Ngày 31-12-2025, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Chương trình hành động số 3789 về “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước.

Thay vì tập trung vận động chuyển đổi phương pháp tính thuế như trước, thông điệp xuyên suốt năm 2026 được xác định là ưu tiên hỗ trợ pháp lý, giúp hộ kinh doanh giảm thiểu rủi ro và tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận lợi nhất, chuyển mạnh từ tư duy quản lý thu sang hỗ trợ tuân thủ.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung, Thuế TP.HCM cùng các Thuế cơ sở đang dồn toàn lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế.

Triển khai hỗ trợ trọng tâm trong giai đoạn đầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai theo phương pháp mới kể từ ngày 1-1-2026, coi đây là giai đoạn then chốt quyết định mức độ tuân thủ lâu dài. Đặc biệt, các đơn vị thuế tiếp tục duy trì và kiện toàn các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh tại cơ sở, khu chợ, tuyến phố,...

Một điểm sáng đáng ghi nhận trong đợt chuyển đổi này là sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và các đơn vị công nghệ. Ngành Thuế đang tích cực phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán để đảm bảo người dân được trang bị công cụ kê khai với chi phí hợp lý nhất. Đặc biệt, việc khuyến khích chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang được đẩy mạnh.

Cán bộ Thuế cơ sở 12 (Thuế TP.HCM) đang hỗ trợ, hướng dẫn các hộ kinh doanh.

Để giảm bớt gánh nặng chi phí tuân thủ, cơ quan thuế tổ chức cung cấp ổn định và hoàn toàn miễn phí các dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế và ứng dụng eTax Mobile. Điều này đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mà không phát sinh bất kỳ khoản phí phần mềm bắt buộc nào.

Đây là nỗ lực rất lớn nhằm hiện đại hóa công tác thu nộp nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho người dân. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật về chính sách thuế cũng liên tục được hoàn thiện và phổ biến kịp thời, giúp người nộp thuế nắm bắt quy định, từ đó giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao tinh thần tự nguyện tuân thủ.

Kiên quyết ngăn chặn hành vi lợi dụng chức vụ để sách nhiễu

Song song với các giải pháp hỗ trợ mềm dẻo, tính thượng tôn pháp luật vẫn là kim chỉ nam trong hoạt động quản lý thuế.

Dưới góc độ pháp lý, căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20-6-2012, hoàn toàn không có điều khoản nào quy định hành vi lợi dụng truy thu tài sản của người thân thuộc đối tượng hộ kinh doanh là vi phạm quy định về thuế.

Tuy nhiên, pháp luật rất nghiêm minh trong việc giám sát quyền lực của người thi hành công vụ. Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định rõ ràng về việc xử lý hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền hoặc tài sản của người vi phạm. Bất kỳ cán bộ nào có hành vi xâm phạm đến tài sản hợp pháp của công dân, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ phải thực hiện bồi thường thiệt hại và bị xử lý kỷ luật hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông điệp xuyên suốt của ngành thuế trong năm 2026 là “Ngành Thuế chuyển từ quản lý thu sang hỗ trợ tuân thủ”. Ảnh: QUANG HUY

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức thuế đang được thực hiện rốt ráo nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Thuế TP.HCM khẳng định sẽ quản lý đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cơ sở tạo thuận lợi tối đa. Tuy nhiên, sự thuận lợi này phải đi kèm với tính kỷ cương. Hộ kinh doanh cần chủ động nắm bắt pháp luật, căn cứ vào các quy định hiện hành để thực hiện đúng nghĩa vụ, tránh mắc phải các sai phạm không đáng có.