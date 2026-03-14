Gần 7 triệu lượt tìm kiếm về xăng dầu trong 12 ngày khi giá biến động 14/03/2026 17:43

(PLO)- Theo dữ liệu từ Cốc Cốc Research, trong 12 ngày đầu tháng 3, các truy vấn liên quan đến chủ đề xăng dầu tăng đột biến với gần 7 triệu lượt tìm kiếm.

Nền tảng Cốc Cốc vừa công bố báo cáo mới nhất liên quan tới thị trường xăng dầu.

Điều này phản ánh mức độ quan tâm rất lớn của người dùng trước những biến động của thị trường nhiên liệu. Lượng tìm kiếm thường tăng mạnh vào các thời điểm diễn ra kỳ điều chỉnh giá bán.

Theo Cốc Cốc, bước ngoặt xuất hiện vào ngày 5-3 là thời điểm diễn ra kỳ điều chỉnh giá nhiên liệu. Ngay sau thông tin này, lượng tìm kiếm xăng tăng 164%, trong khi tìm kiếm dầu tăng khoảng 40% so với ngày trước đó, đánh dấu sự bùng lên của các truy vấn liên quan.

Hai ngày sau, thị trường ghi nhận thêm một đợt điều chỉnh giá. Lượng tìm kiếm xăng tiếp tục tăng thêm khoảng 95%, trong khi dầu tăng khoảng 47%. Mức độ quan tâm đối với các thông tin liên quan đến giá nhiên liệu liên tục tăng.

Đặc biệt, ngày 9-3, khi các thông tin về biến động giá nhiên liệu trở thành tâm điểm trên các kênh thông tin, dữ liệu của Cốc Cốc Research ghi nhận một đỉnh quan tâm mới được thiết lập.

Lượng tìm kiếm xăng và dầu lần lượt tăng 81% và 71% so với ngày trước đó. Qua đó, đưa mức độ quan tâm của người dùng lên cao nhất trong toàn bộ giai đoạn theo dõi.

Sau thời điểm này, khi có thông tin Bộ Công Thương quyết định chi quỹ Bình ổn giá xăng dầu, lượng tìm kiếm có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, các truy vấn vẫn duy trì ở mức cao trong những ngày tiếp theo.

Người dân quan tâm đến biến động của giá xăng dầu. Ảnh: TÚ UYÊN

Song song với xăng dầu, dữ liệu cũng ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý trong các tìm kiếm liên quan đến xe điện. Giai đoạn này ghi nhận có hơn 512 ngàn lượt truy vấn về phương tiện này trong cùng giai đoạn.

Cụ thể, trong khoảng ngày 1-3 đến 6-3, khi thị trường nhiên liệu chưa ghi nhận nhiều biến động đáng kể, lượng tìm kiếm về “xe điện” nhìn chung duy trì ở mức ổn định.

Tuy nhiên, từ ngày 9-3 đến 11-3, thời điểm mức độ quan tâm về giá nhiên liệu đạt đỉnh, lượng tìm kiếm xe điện cũng thiết lập mức cao nhất. Con số này cao gấp khoảng ba lần so với giai đoạn đầu tháng.

Theo Cốc Cốc, diễn biến dữ liệu cho thấy trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, người dùng bắt đầu mở rộng tìm kiếm sang các giải pháp di chuyển thay thế. Trong đó, phương tiện điện đang dần trở thành một trong những lựa chọn được quan tâm hàng đầu.