Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu về 0 đồng 12/03/2026 16:36

(PLO)- Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng, báo cáo Chính phủ trước ngày 12-3.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản số 629 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Tổ Công tác đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Trước đó, ngày 10-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông (Tổ công tác).

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương và các ý kiến phát biểu của các thành viên của Tổ công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, trong bối cảnh tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Do vậy, việc chủ động theo dõi, phân tích, dự báo và chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển sản xuất, đời sống người dân và bảo đảm quốc phòng an ninh như chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đẩy nhanh đàm phán, tìm kiếm nguồn dầu thô cho tháng 5

Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Nghị quyết số 36 của Chính phủ và văn bản số 2025 của Văn phòng Chính phủ, trong đó trọng tâm là một số nhiệm vụ như sau với mục tiêu là không được để thiếu năng lượng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu. Ảnh minh hoạ: AH

Về các giải pháp trước mắt, Thủ tướng yêu cầu để đa dạng nguồn cung dầu thô, đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Năng lượng - Quốc gia Việt Nam (PVN) và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc đàm phán với các đối tác, đặc biệt là Chính phủ Kuwait, Nhật Bản, Nga và các quốc gia cung cấp dầu thô khác, hỗ trợ tìm kiếm và bảo đảm nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước từ tháng 5 và các tháng tiếp theo.

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu và phân bổ theo kế hoạch đã được giao, để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu.

Đồng thời, bảo đảm mức dự trữ theo quy định; xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống phát sinh.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hàng ngày để chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, khắc phục triệt để tình trạng găm hàng chờ tăng giá hoặc tập trung mua tích trữ trước thời điểm tăng giả.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung khác có liên quan để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp, cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể, thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố.

Nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường

Về giải pháp Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Công Thương về sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng, báo cáo Chính phủ trước ngày 12-3.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10), góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Về phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội, trong đó tập trung: khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện và nhiên liệu sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục cho hoạt động của phương tiện, máy móc thi công các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Để bảo đảm cung cấp điện, Bộ Công Thương chỉ đạo đơn vị liên quan chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản vận hành hệ thống điện trong trường hợp giá nhiên liệu đầu vào tăng cao hoặc nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn; chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện chủ động bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện, tối ưu hóa phương thức vận hành hệ thống điện; tăng cường quản lý phụ tải và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xử lý ngay kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc xem xét bỏ Giấy phép khai thác trên 15% công suất khai thác khoáng sản đã ghi trong giấy phép.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vì găm hàng xăng dầu chờ tăng giá, trục lợi nhằm ổn định thị trường đảm bảo an ninh năng lượng. Chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện vận tải xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ…