TP.HCM sẽ thưởng cho những trường hợp bàn giao đất bị thu hồi trước quy định 12/03/2026 13:36

(PLO)- Theo quy định, những trường hợp bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024 sẽ được thưởng.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM thu hồi đất để thực hiện cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản

Khi người dân bị thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt. Trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Mức bồi thường được quy định cụ thể như sau: Đối với nhà, công trình xây dựng dạng lắp ghép của hộ gia đình, cá nhân được bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt, chi phí hao hụt trong quá trình tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt bằng 30% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp không xác định được giá trị xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng dạng lắp ghép, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị để đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi (một phần hoặc toàn bộ) mà phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất sẽ được bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt lại hệ thống máy móc và bồi thường.

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2024 trước khi trình Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu phê duyệt.

Đối với nhà, công trình xây dựng không thuộc đối tượng quy định trên thì khi di chuyển khỏi chỗ ở cũ đến chỗ ở mới sẽ được bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản như sau:

Đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển chỗ ở cũ đến chỗ ở mới hoặc phải tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt toàn bộ nhà ở được bồi thường 10.000.000 đồng/hộ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đến cư trú tại các tỉnh, thành phố khác được bồi thường 20.000.000 đồng/hộ.

Nhà ở tại đặc khu Côn Đảo, nếu phải di chuyển tài sản trong phạm vi đặc khu mức bồi thường là 10.000.000 đồng/hộ nhân (x) với hệ số 1,8; nếu di chuyển tài sản ra ngoài phạm vi đặc khu thì mức bồi thường là 20.000.000 đồng/hộ nhân (x) với hệ số 1,8.

Bàn giao mặt bằng trước thời hạn được thưởng cao

Theo quy định, những trường hợp bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024 sẽ được thưởng khuyến khích như sau:

Trường hợp bị thu hồi toàn bộ: Đối với tổ chức (không tính đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp) thưởng bằng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhưng không quá 100 triệu đồng/tổ chức. Đối với hộ gia đình, cá nhân, tiền thưởng bằng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhưng không quá 50 triệu đồng/hộ.

Trường hợp một phần diện tích đất bị thu hồi thuộc dự án: Đối với tổ chức tính bằng 50% mức quy định so với trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Quyết định cũng nêu rõ về việc hỗ trợ về giao đất ở. Cụ thể, trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất, thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng mà diện tích đất ở được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ thì được xem xét hỗ trợ để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho các hộ gia đình còn thiếu.

Phương án là: Nếu dự án có quỹ căn hộ chung cư để bố trí tái định cư thì bán, cho thuê hoặc cho thuê mua mỗi hộ một căn hộ. Nếu dự án chỉ tái định cư bằng nền đất thì giao đất có thu tiền sử dụng đất cho mỗi hộ một nền đất trong quỹ nền đất tái định cư theo giá được duyệt.