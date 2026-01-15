Khởi động dự án di dân, tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 15/01/2026 11:22

Ngày 15-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương dự Lễ khởi động dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn nút khởi động dự án.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết dự án thành phần 1 thuộc nhóm A, với tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 5.280 tỉ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 1.152 tỉ đồng cùng các chi phí khác.

Dự án có quy mô xây dựng khu dân cư mới với hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ. Mục tiêu nhằm bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Tổng diện tích dự án khoảng 89 ha, bao gồm: khu tái định cư 65 ha, khu neo đậu tàu cá 14 ha và khu nghĩa trang gần 10 ha.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định sự kiện là tiền đề triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 thời gian tới. Ông biểu dương sự chủ động của tỉnh Khánh Hòa, các bộ, ngành và sự đồng thuận của người dân vùng dự án.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần phát triển nguồn cung năng lượng chiến lược. Trong đó, yêu cầu phát triển điện phải tăng trưởng từ 15% đến 18%, ưu tiên điện xanh, ít phát thải.

Để hoàn thành dự án điện hạt nhân Ninh Thuận tổng công suất 4.000 MW trước năm 2031, Phó Thủ tướng yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, công tác di dân, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi, tặng quà người dân trong vùng dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa khẩn trương rà soát, thực hiện phương án di dân, tái định cư bảo đảm công khai, minh bạch. Tỉnh cần giải quyết dứt điểm vướng mắc, bảo đảm người dân có nơi ở mới ổn định, sinh kế bền vững, tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Các bộ, ngành liên quan cần chủ động phối hợp với địa phương để bố trí nguồn lực, tháo gỡ khó khăn gắn với tiến độ chung của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tặng quà cho 30 hộ dân trong vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.