Phê duyệt dự án di dời, tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 15/12/2025 17:54

(PLO)- Dự án thành phần 1 di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng vốn đầu tư hơn 6.699 tỉ đồng.

Ngày 15-12, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo đó, dự án được triển khai tại xã Phước Dinh, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2025- 2030, với tổng mức đầu tư hơn 6.699 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 5.280 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.082 tỉ đồng; còn lại là các chi phí khác.

Khu vực dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh. Ảnh: HUỲNH HẢI

Nguồn vốn đầu tư được huy động từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn vốn dự phòng ngân sách hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp theo quy định của Chính phủ.

Về quy mô, đối với hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, sẽ đầu tư hệ thống đường giao thông (tổng chiều dài hơn 12.186 m), san nền khu tái định cư với tổng diện tích 41,77 ha, công viên cây xanh 5,98 ha, cùng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng và ống ngầm kỹ thuật.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng khu neo đậu cho tàu cá, với khả năng neo đậu cho 150 tàu, cùng tuyến đê chắn sóng và hạng mục kè bảo vệ khu tái định cư có chiều dài 900 m.

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 2.300 m3/ngày, đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra biển.

Dự án cũng sẽ xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính xã Phước Dinh, trường tiểu học và THCS, trường mẫu giáo, trạm y tế xã, chợ thôn Vĩnh Trường, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng,… Ngoài ra, khu nghĩa trang (9,85 ha) cũng được đầu tư xây dựng mới tường rào và sửa chữa/xây mới một số hạng mục.