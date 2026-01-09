Đón Tết Nguyên đán 2026, metro số 1 tăng chuyến, phục vụ đến rạng sáng 09/01/2026 09:57

(PLO)- Dịp Tết Nguyên đán 2026, metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động, đặc biệt có 20 chuyến tàu đưa người dân về nhà sau khi xem pháo hoa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt là sau thời khắc đón giao thừa và xem pháo hoa, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ triển khai kế hoạch vận hành tăng cường với thời gian phục vụ linh hoạt và nhiều chuyến tàu bổ sung.

Tăng chuyến, tăng giờ tàu chạy

Cụ thể, trong các ngày từ 12-2 đến 16-2-2026 (tức 25 đến 29 Tết), metro số 1 sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ đến 23 giờ mỗi ngày.

Đáng chú ý, rạng sáng Mùng 1 Tết (17-2-2026), tuyến metro sẽ phục vụ đặc biệt từ 0 giờ 30 đến 2 giờ sáng với 20 lượt tàu, giãn cách từ 6 đến 12 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển sau khi xem pháo hoa. Sau khung giờ này, metro tiếp tục vận hành theo lịch thông thường từ 5 giờ đến 23 giờ.

Từ 18-2 đến 22-2-2026 (tức Mùng 2 đến Mùng 6 Tết), metro số 1 duy trì thời gian hoạt động ổn định từ 5 giờ đến 23 giờ.

Mùng 1 Tết, metro số 1 sẽ có 20 chuyến tàu từ 0 giờ 30 đến 2 giờ.

HURC1 khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi lịch chạy tàu, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản tư trang cá nhân và chú ý an toàn khi di chuyển trong khung giờ cao điểm hoặc đêm khuya.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch vận chuyển hành khách bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1 trong năm 2026. Theo kế hoạch, metro số 1 đặt mục tiêu phục vụ 20 triệu lượt hành khách, tương ứng 89.515 chuyến tàu. Bên cạnh đó, hệ thống xe buýt kết nối dự kiến vận chuyển khoảng 16 triệu lượt hành khách, với 803.365 chuyến trong năm.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng được giao triển khai tổ chức khai thác 17 tuyến xe buýt có trợ giá kết nối tuyến metro số 1; rà soát, điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt hiện hữu dọc hành lang tuyến; phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu vị trí xung quanh các nhà ga để bố trí trạm xe đạp cộng cộng, xe taxi, xe ôtô dưới 9 chỗ kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng điện tử...

Metro số 1 ghi dấu ấn tại giải thưởng NIKKEI 2025

Metro số 1 do Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) quản lý và vận hành vừa được xướng tên tại Giải thưởng Sản phẩm và Dịch vụ Xuất sắc Nikkei 2025, giải thưởng uy tín do Nikkei tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu tại châu Á có tác động xã hội tích cực, tính đổi mới và giá trị phát triển bền vững.

Với chiều dài gần 20 km, kết nối trung tâm TP.HCM chỉ trong khoảng 30 phút, giá vé từ 7.000 – 20.000 đồng, metro số 1 không chỉ góp phần giảm ùn tắc mà còn từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân đô thị.

Chỉ trong năm đầu vận hành, metro số 1 đã phục vụ gần 20 triệu lượt hành khách, đồng thời trở thành biểu tượng mới cho một đô thị hiện đại, thân thiện và hướng tới phát triển bền vững.

Hội đồng giám khảo Nikkei, trong đó có Giáo sư Tei Woong-il (Trường Đại học Tokyo), đánh giá dự án mang ý nghĩa xã hội lớn khi giúp người dân tiếp cận dịch vụ và các tiện ích đô thị dễ dàng hơn, đặc biệt tại các đô thị đông đúc.