Những con số ấn tượng của metro số 1 trong ngày đầu năm 2026 01/01/2026 18:13

(PLO)- Chỉ trong nửa ngày đầu năm 2026, metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đã chuyên chở gần 48.000 hành khách, nối tiếp đêm giao thừa với hơn 90.000 lượt người, khẳng định vai trò “xương sống” của giao thông công cộng.

Trao đổi với PV PLO, bà Văn Thị Hữu Tâm – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), cho biết trong nửa ngày đầu tiên của năm 2026, tính từ 0 giờ đến 12 giờ trưa 1-1-2026, tuyến metro đã phục vụ 47.589 lượt hành khách.

Không chỉ ghi nhận con số ấn tượng trong ngày đầu năm, tổng sản lượng vận chuyển hành khách của metro số 1 trong suốt năm 2025 đã vượt mốc 20,5 triệu lượt, đạt 121,6% so với kế hoạch đề ra. Chỉ riêng 8 ngày của năm 2024 (tính từ ngày chính thức vận hành 22-12-2024), metro số 1 đã phục vụ hơn 1,1 triệu hành khách.

Metro số 1 đông nghịt khách ngày đầu năm mới.

Những đoàn tàu đầy ắp người.

Đặc biệt, trong đêm 31-12-2025, khi hàng chục ngàn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm để vui chơi, đón giao thừa và xem pháo hoa, metro số 1 đã trở thành phương tiện được lựa chọn hàng đầu. Thống kê cho thấy, hơn 90.000 lượt hành khách đã sử dụng metro trong đêm này.

Hành khách đi metro miễn phí ngày 1-1-2026.

Ghi nhận của PLO từ sáng đến chiều 1-1-2026 cho thấy, các đoàn tàu metro số 1 liên tục trong tình trạng đông nghịt hành khách. Đặc biệt tại các nhà ga trung tâm như Bến Thành, Thảo Điền… dòng người đổ về đi metro tấp nập, tạo nên không khí nhộn nhịp, rộn ràng ngay từ những giờ đầu năm mới.

Các chặng metro đến các khu du lịch, khu vui chơi, trung tâm TP được nhiều người lựa chọn. Không ít hành khách tranh thủ dừng lại chụp ảnh, check-in tại khu vực cầu bộ hành, không gian nhà ga hiện đại, xem metro như một điểm đến trải nghiệm chứ không đơn thuần là phương tiện di chuyển.

Các nhà ga đông nghịt người.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Dương lịch, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết đã chủ động điều chỉnh tăng thời gian và tần suất hoạt động của tuyến metro số 1, nhằm phục vụ người dân thuận tiện, an toàn và thông suốt hơn.

Metro số 1 đã vượt mốc 20 triệu lượt khách.

Trong ngày 1-1-2026, số chuyến tiếp tục được nâng lên 276 chuyến, trong đó có 20 chuyến chạy đêm từ 0 giờ 30 đến 2 giờ sáng, kịp thời phục vụ nhu cầu vui chơi, xem pháo hoa và di chuyển của người dân trong thời khắc chào đón năm mới.

Đáng chú ý, toàn bộ hành khách đi metro số 1 trong dịp Tết Dương lịch 2026 đều được miễn phí 100% vé.