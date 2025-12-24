Sân khấu Sen Hồng cũ sẽ được dùng làm điểm giữ xe đi metro số 1 24/12/2025 18:51

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo bố trí mặt bằng sân khấu Sen Hồng (cũ) tại khu B, Công viên 23/9 làm điểm giữ xe khách đi tuyến metro số 1.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức bãi giữ xe tạm (đúng giá quy định) để thực hiện trông giữ xe hai bánh phục vụ hành khách đi tuyến metro số 1 tại mặt bằng sân khấu Sen Hồng (cũ) thuộc khu B, Công viên 23/9.

Bãi giữ xe metro ở Công viên 23/9. Ảnh: NHƯ NGỌC

Thời gian tổ chức cho đến khi có chỉ đạo việc thu hồi mặt bằng để khởi công xây dựng công viên hoặc các Đề án thí điểm khai thác một số tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục về đất đai và các quy định có liên quan cho Công ty để triển khai thực hiện tổ chức bãi giữ xe theo quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng đã nhận được đề nghị của Công ty Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong về việc sử dụng mặt bằng sân khấu Sen Hồng, khu B, Công viên 23/9 để phục vụ điểm giữ xe.

Khu vực sân khấu Sen Hồng đề xuất làm bãi giữ xe. Ảnh: NHƯ NGỌC

Sở Xây dựng đã xin ý kiến các sở, ngành liên quan về đề xuất chuyển điểm giữ xe từ khu A sang khu B và đa số đơn vị thống nhất, riêng Sở Tài chính đề nghị nghiên cứu quy định mới tại Nghị định 258/2025 về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước.

Cuối năm 2024, UBND TP chấp thuận tổ chức bãi xe tạm tại khu A Công viên 23/9 để phục vụ hành khách đi metro.

Đối với khu B, Công viên 23/9, hiện Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đã thực hiện duy tu cây xanh và tiện ích công cộng trên mặt bằng công viên. Khu vực tầng hầm bên dưới đang khai thác trung tâm mua sắm, ẩm thực và bãi giữ xe.

Trong thời gian chờ Đề án khai thác công việc được phê duyệt theo quy định, Sở Xây dựng đề xuất UBND chấp thuận chuyển điểm giữ xe cho khách đi metro từ khu A, sang tầng hầm khu B, Công viên 23/9.