Đường sách TP.HCM được tái lập bãi giữ xe trên vỉa hè phục vụ bạn đọc 21/10/2025 14:44

(PLO)- Đại diện Sở Xây dựng TP đề nghị Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM nghiên cứu và làm thủ tục xin cấp phép mở vỉa hè để làm bãi giữ xe của đường sách theo quy định.

Sáng 21-10, Sở VH&TT TP.HCM đã tổ chức buổi họp nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn của Đường sách TP.HCM. Buổi họp do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM chủ trì.

Buổi họp được tổ chức nhằm lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Đường sách TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

Buổi họp được tổ chức nhằm lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Đường sách TP.HCM liên quan đến bãi giữ xe cho đường sách. Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM nhấn mạnh cần giải quyết dứt điểm vấn đề hạ tầng và không gian hoạt động, hướng đến kỷ niệm 10 năm hình thành Đường sách Nguyễn Văn Bình, đồng thời mở rộng mô hình đường sách ra hai địa phương Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) trong thời gian tới.

Bãi giữ xe đường sách chưa đủ để phục vụ

Phát biểu tại buổi họp, ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, cho biết tình trạng thiếu bãi giữ xe đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Đường sách TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

Hiện nay, Công ty Viễn thông TP.HCM (VTTP) đã hỗ trợ mở cổng trụ sở đơn vị cho du khách gửi xe trong khuôn viên, đồng thời bãi giữ xe số 125 Hai Bà Trưng cũng đang hoạt động. Tuy nhiên, các điểm giữ xe này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

"Bên cạnh đó, vị trí khu vực này có nhiều hộ kinh doanh buôn bán khiến việc bố trí bãi xe càng thêm bất tiện.

Do đó, đơn vị quản lý kiến nghị thành phố xem xét mở thêm hai bãi giữ xe tại hai đầu đường sách, đồng thời mở rộng một đoạn vỉa hè cùng tuyến đường, kéo dài từ Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn để tạo thuận lợi hơn cho du khách và người dân đến tham quan, đọc sách" – ông Đức nói.

Ông Trần Anh Vy, Trưởng phòng đầu tư của Viễn thông TP.HCM (VTTP). Ảnh: VĂN HÀ

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Anh Vy, Trưởng phòng đầu tư của Viễn thông TP.HCM (VTTP) cũng cho biết phía đơn vị đã tạo điều kiện cho tất cả các bạn đọc đến tham quan đường sách để xe trong khuôn viên VTTP nhưng do mặt bằng của VTTP có giới hạn nên thường xuyên quá tải.

"Tôi hy vọng nếu thiết lập thêm bãi giữ xe thì phải đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị cho khu vực" – ông Vy bày tỏ.

Đường sách TP.HCM thiếu bãi giữ xe dẫn đến vắng khách tham quan. Ảnh: Đường sách TP.HCM

Công ty Đường Sách TP.HCM nghiên cứu và làm thủ tục xin cấp phép

Tham dự buổi họp, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để giữ xe phải tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp. Ảnh: VĂN HÀ

"Từ năm 2025, theo Nghị định 165/2024 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có quy định rõ đối tượng được phép sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè cho việc giữ xe nếu thật sự cần thiết, nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép" – đại diện Sở nói.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM nghiên cứu và làm thủ tục xin cấp phép theo quy định, đồng thời lưu ý việc áp dụng Nghị quyết 15/2025, trong đó mức thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè được quy định là 350.000 đồng/m²/tháng.

Bên cạnh đó, sở đề nghị đơn vị quản lý phối hợp với UBND phường Sài Gòn để đánh giá mức độ ảnh hưởng khi sử dụng vỉa hè, bảo đảm không làm cản trở giao thông ra vào và hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực.

Liên quan đến vấn đề cấp phép, đại diện UBND phường Sài Gòn cũng thông tin vỉa hè trên địa bàn phường do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quản lý.

"Công ty Đường sách TP.HCM hoàn thiện hồ sơ gửi đến Sở Xây dựng. Khi sở xây dựng thực hiện các thủ tục cấp phép địa phương sẽ phối hợp" – đại diện UBND phường Sài Gòn cho hay.