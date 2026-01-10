12 dấu ấn nổi bật của TP.HCM trong năm 2025 10/01/2026 11:44

(PLO)- Ngày 10-1, TP.HCM đã công bố 12 dấu ấn nổi bật của TP năm 2025, thể hiện toàn diện một năm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng.

Video: 12 dấu ấn nổi bật của TP.HCM trong năm 2025. Nguồn: HTV

Từ ngày 1-7-2025, TP.HCM đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của TP trong giai đoạn mới.

Đến nay, bộ máy từ TP đến xã, phường, đặc khu từng bước đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức điều hành, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.