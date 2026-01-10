Video Tin Tức

12 dấu ấn nổi bật của TP.HCM trong năm 2025

(PLO)- Ngày 10-1, TP.HCM đã công bố 12 dấu ấn nổi bật của TP năm 2025, thể hiện toàn diện một năm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: 12 dấu ấn nổi bật của TP.HCM trong năm 2025. Nguồn: HTV

Từ ngày 1-7-2025, TP.HCM đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiệný nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của TP trong giai đoạn mới.

Đến nay, bộ máy từ TP đến xã, phường, đặc khu từng bước đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức điều hành, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: HTV
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#dấu ấn #nổi bật #ý nghĩa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm