TP.HCM công bố 12 dấu ấn nổi bật năm 2025 10/01/2026 06:56

(PLO)- TP.HCM vừa công bố 12 dấu ấn nổi bật của TP.HCM trong năm 2025 thay vì 10 dấu ấn như mọi năm, phản ánh đầy đủ, toàn diện một năm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt gắn với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,...

Ngày 10-1, TP.HCM đã công bố 12 dấu ấn nổi bật của TP năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Sáp nhập TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1-7-2025, TP.HCM đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của TP trong giai đoạn mới.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, TP.HCM thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Sau sáp nhập, TP.HCM có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người; xác lập mô hình phát triển “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, thể hiện tư duy phát triển tổng thể, phân vai rõ ràng giữa các khu vực, phát huy tối đa lợi thế so sánh, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng phía Nam.

Việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, cùng với việc tổ chức lại không gian phát triển, được xem là bước cải cách quan trọng về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị. Đến nay, bộ máy từ TP đến xã, phường, đặc khu từng bước đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức điều hành, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

2. Triệu con tim hướng về ngày hội non sông kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TP.HCM, khi TP và cả nước chào đón kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của TP, đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và thể thao đã góp phần tạo nên diện mạo hiện đại của TP. HCM hôm nay.

Chiến sĩ diễu binh, diễu hành trong vòng tay nhân dân vào lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đây là sự kiện cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM tổ chức. Hàng loạt hoạt động diễn ra tại các địa điểm như Công viên Bến Bạch Đằng, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và các khu vực phụ cận, với các sự kiện đặc sắc như: Con đường nhiếp ảnh, Lễ hội ánh sáng, trình diễn thiết bị bay không người lái (drone), Thuyền hoa đăng, Pháo hoa nghệ thuật, Thể thao dưới nước, Chương trình nghệ thuật tại TP Thủ Đức và các quận, huyện, cùng nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động dành cho gia đình chính sách và cá nhân có công,…

Đặc biệt, cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4-2025 được xem là sự kiện lớn, đặc biệt và tập hợp được đông đảo nhân dân chưa từng có kể từ khi đất nước thống nhất ở TP.HCM.

Sự kiện diễn ra với sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị ở trung ương và TP.HCM. Nhưng, nòng cốt để làm nên thành công chính là nhân dân - với hàng triệu con tim hướng về ngày hội 50 năm thống nhất non sông.

3. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động

Từ ngày 13-10 đến 15-10-2025, TP.HCM tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh TP vừa hoàn thành việc sáp nhập, mở rộng không gian phát triển và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra những yêu cầu mới về tầm nhìn, tư duy và phương thức lãnh đạo.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, Đảng, Nhà nước tham dự. Ảnh: BTC

Đại hội vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Đại hội cũng thống nhất 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025-2030 về kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Trong đó, đáng chú ý là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân năm năm 35 - 40% GRDP; kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP…

Ngay sau Đại hội, TP.HCM đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án, dự án và nhiệm vụ cụ thể, rõ việc, rõ tiến độ, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

4. Nhanh chóng đề xuất sửa đổi Nghị quyết Quốc hội và hoàn thiện Nghị quyết HĐND TP, tạo động lực mạnh mẽ để TP.HCM phát triển trong giai đoạn mới

Sau cột mốc sáp nhập mang tính lịch sử, chính quyền TP.HCM đã ngay lập tức bắt tay vào nhiệm vụ cấp thiết: kiến tạo “bộ khung” vững chắc để cỗ máy siêu đô thị vận hành ổn định, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển mới.

Tâm điểm của chiến lược này chính là việc Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết 260 (thay thế Nghị quyết 98). Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa I xác định đây là cơ hội “kim cương”, tạo đột phá thể chế, thúc đẩy TP phát triển nhanh và bền vững. Đây thực sự là một “đường băng thể chế” rộng mở, tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm. Quan trọng hơn, Nghị quyết 260 đã mở ra một hành lang pháp lý thoáng rộng, đánh dấu bước chuyển mình căn bản từ tư duy “xin cơ chế thí điểm” sang thế chủ động được “trao quyền và tự chịu trách nhiệm”.

HĐND TP.HCM sau sáp nhập đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ bệ phóng này, TP có công cụ đắc lực để áp dụng các thủ tục đầu tư đặc biệt, từ việc vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế, thành lập các khu thương mại tự do (FTZ) cho đến mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Những cơ chế vượt trội này tạo nên sức cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó, HĐND TP.HCM mới đã tập trung tổ chức các kỳ họp chuyên đề với quy trình gọn, ban hành nghị quyết kịp thời, bảo đảm không phát sinh khoảng trống pháp lý, đồng thời rà soát và thay thế phần lớn nghị quyết cũ để áp dụng thống nhất.

Kết quả, HĐND TP đã tổ chức 7 kỳ họp, ban hành 247 nghị quyết; trong đó, giai đoạn sau sắp xếp có 34 nghị quyết quy phạm và 80 nghị quyết cá biệt.

5. Nhân dân TP.HCM tích cực hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện nét đẹp của TP nghĩa tình

TP.HCM - TP nghĩa tình với chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực.

TP.HCM thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: LÊ THOA

Thông qua các hoạt động trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, MTTQ Việt Nam TP và các xã, phường, đặc khu đã tổ chức chăm lo cho người dân với tổng giá trị hơn 84 tỉ đồng.

Đồng thời, tổ chức chăm lo Tết với hơn 367.036 suất quà với tổng kinh phí hơn 265,179 tỉ đồng, xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 44,8 tỈ đồng, thực hiện 1974 công trình hưởng ứng Phong trào “TP muôn sắc hoa”, ra mắt 1.680 Khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”, tích cực triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số" góp phần xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống cao…

6. Kinh tế TP.HCM phát triển mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của TP.HCM. Không chỉ là năm khép lại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đây còn là năm TP định hình không gian phát triển mới với mô hình “3 vùng - 3 hành lang - 1 đặc khu - 5 trụ cột” sau khi hoàn tất việc sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kinh tế TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong năm 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ. TP ngày càng hội tụ nhiều lợi thế vượt trội về thể chế, quản trị và chuyển đổi số.

Năm 2025 tốc độ tăng trưởng GRDP của TP đạt 8,03%, tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỈ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD, gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 800.043 tỈ đồng (đạt 119,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 114,7% so với dự toán HĐND TP giao).

Một điểm nhấn khác mang ý nghĩa chiến lược là việc Chính phủ công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Nhìn tổng thể, năm 2025 không chỉ là mốc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, mà còn là năm TP.HCM đặt những viên gạch quan trọng cho một chu kỳ phát triển mới. Với nền tảng kinh tế tăng trưởng vững chắc, đời sống người dân được nâng cao và đặc biệt là sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế, TP đang từng bước khẳng định vị thế của một đô thị năng động, hội nhập sâu rộng, giữ vững vai trò “đầu tàu” của cả nước, từ đó tạo tiền đề hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026.

7. Khánh thành, khởi công hàng loạt công trình dự án trọng điểm và đặc biệt khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM với hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông và chỉnh trang đô thị được khánh thành, đưa vào hoạt động, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, văn minh.

Trong năm, TP đã khánh thành và thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm như dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM; Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và đầu tư xây dựng khu vực Quảng trường Thùy Vân.

Chính thức động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ hồi 19-12-2025. Ảnh: QUANG HUY

Cùng với đó, ba bệnh viện cửa ngõ của TP (gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi) với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng đã được khánh thành, góp phần nâng cao năng lực y tế, giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung tâm và chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.

Công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được đẩy mạnh với hàng loạt dự án cải tạo môi trường, hạ tầng kỹ thuật như kênh Nước Đen, Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, bờ Bắc kênh Đôi, qua đó mang lại không gian sống xanh, sạch, đẹp cho người dân.

TP cũng giới thiệu thêm nhiều công trình mới như Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu, Rạp Xiếc - Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, đồng thời khánh thành Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo - hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế.

Đặc biệt là việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia đầu tư trực tiếp của khu vực tư nhân. Công trình không chỉ thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của TP.HCM trong hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, mà còn là kết quả cụ thể của việc triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực mới cho phát triển hạ tầng và tăng trưởng bền vững của TP trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, TP.HCM cũng quan tâm đến việc phát triển không gian công cộng trong tương lai gần, nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân trên địa bàn thành phố. Điển hình như Công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, trong đó có đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 được quy hoạch trên diện tích khoảng 6,8 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 1.376 tỈ đồng, được xây dựng tại khu đất số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

8. Du lịch TP.HCM bứt phá toàn diện - nâng tầm quốc tế

Năm 2025 được xem là dấu mốc nổi bật của du lịch TP.HCM khi ngành đạt bước phát triển toàn diện về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế. Không chỉ phục hồi mạnh mẽ, du lịch TP đã vươn lên giữ vai trò ngành dịch vụ mũi nhọn, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, hội nhập ngày càng sâu rộng.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 11 thu hút gần 3,6 triệu lượt khách. Ảnh: NGUYỆT NHI

Dấu ấn rõ nét nhất trong năm là việc TP.HCM tiên phong triển khai mô hình “sự kiện trong sự kiện” mang tầm vóc quốc tế. Lần đầu tiên, bốn sự kiện lớn gồm Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP toàn cầu lần thứ 12, Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế và Diễn đàn Xuất khẩu TP.HCM được tổ chức đồng thời, hình thành Tuần lễ Kinh tế - Du lịch quốc tế. Mô hình này thể hiện năng lực điều phối liên ngành, trình độ tổ chức chuyên nghiệp và vai trò dẫn dắt của TP trong hợp tác khu vực.

Hiệu quả kinh tế từ đổi mới mô hình xúc tiến thể hiện rõ qua các con số tăng trưởng ấn tượng. Lượng khách quốc tế tăng từ 6,1 triệu lên 8,5 triệu lượt, doanh thu du lịch tăng từ 190.000 tỈ đồng lên 260.000 tỈ đồng, chiếm hơn một phần ba quy mô du lịch cả nước…

9. TP.HCM đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong triển khai trường học số, bệnh viện số

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển chiến lược của TP.HCM trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở đầu quá trình triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Dấu mốc tiêu biểu là đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM.

Đóng góp của khoa học và công nghệ cho tăng trưởng ngày càng rõ nét. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 59% vào tăng trưởng GRDP, phản ánh sự chuyển dịch thực chất sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới.

TP.HCM đã vận hành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

TP.HCM đứng thứ hai cả nước về số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trung bình 9.300 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ mỗi năm, cho thấy năng lực sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ ngày càng được nâng cao.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh, khẳng định vị thế đầu tàu quốc gia khi chiếm hơn 50% số lượng startup cả nước, quy tụ trên 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng 18 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 55 cơ sở ươm tạo, gần 200 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và nhiều không gian sáng tạo mở. Giá trị hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM đứng thứ ba Đông Nam Á, đạt 5,2 tỉ USD, xếp hạng 110/1.000 TP có hệ sinh thái năng động nhất thế giới.

Hạ tầng khoa học công nghệ được đầu tư đồng bộ, cùng với hơn 21.000 nhân lực trong lĩnh vực này, TP.HCM thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, G42, Siemens, Qualcomm, Marvell... chọn làm địa điểm đặt trung tâm R&D, góp phần hình thành mạng lưới tri thức - công nghệ mang tầm quốc tế.

Chuyển đổi số trong y tế được triển khai thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả trực tiếp cho người bệnh. Đến năm 2025, có 99% bệnh viện và 163/164 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử; 2,9 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID; công nghệ AI được ứng dụng hiệu quả trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện tuyến cuối.

Trong lĩnh vực giáo dục, TP.HCM tạo dấu ấn đột phá với việc triển khai mô hình “Trường học số” trên quy mô toàn TP. Học bạ số, giáo án điện tử, chữ ký số trở thành tiêu chuẩn bắt buộc; mô hình “Lớp học không biên giới” được triển khai đại trà, kết nối trực tiếp với các trường quốc tế…

10. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, sâu đậm và TP.HCM được UNESCO công nhận danh hiệu “TP sáng tạo lĩnh vực điện ảnh”

Văn học nghệ thuật, báo chí, truyền thông và thể dục, thể thao TP tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong đời sống xã hội. Các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao đã góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của TP và đất nước, mà điểm nhấn là các sự kiện trọng đại như A50, A80 và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 50 năm Báo chí TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Văn học nghệ thuật TP.HCM nổi bật với chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm, tiêu biểu là việc vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật giai đoạn 1975-2025.

Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 50 năm Báo chí TP mang ý nghĩa đặc biệt ghi nhận sự đóng góp quan trọng của lực lượng tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Thể thao TP.HCM năm 2025 một lần nữa khẳng định vai trò đầu tàu cả nước. Với 147 huy chương, trong đó bơi và điền kinh là các môn mũi nhọn, Đoàn học sinh TP.HCM xếp nhất toàn đoàn tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc. Đặc biệt, màn đồng diễn Vovinam với số lượng học sinh tham gia đông nhất thế giới đã được Guinness công nhận, tạo hiệu ứng mạnh về thể thao học đường. Bóng đá nữ duy trì thành tích cao, trong khi Marathon Quốc tế TP.HCM 2025 thu hút hơn 23.000 vận động viên, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hội nhập.

Năm 2025, TP.HCM được UNESCO công nhận là “TP sáng tạo lĩnh vực điện ảnh” đầu tiên của Đông Nam Á. Danh hiệu này ghi nhận năng lực sáng tạo của TP với 935 doanh nghiệp, hơn 9.000 lao động trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp điện ảnh. Ngay sau khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, TP.HCM đã thể hiện sự chủ động qua thành công của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, ra mắt “Cẩm nang TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim”, đồng thời tổ chức nhiều hội thảo về chính sách, hạ tầng và mô hình phát triển điện ảnh.

11. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, Lực lượng vũ trang TP lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý

Năm 2025, Lực lượng vũ trang TP.HCM và hai đơn vị thuộc Công an TP (Phòng An ninh nội địa và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lực lượng vũ trang TP.HCM lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Ảnh: TRẦN LINH

Lực lượng vũ trang TP là một trong những đơn vị điển hình trong công tác sắp xếp tổ chức “tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”; tham mưu, phối hợp và tổ chức các khối tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tạo dấu ấn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn.

Năm 2025, TP.HCM là địa phương có chỉ tiêu và số lượng công dân nhập ngũ cao nhất cả nước (gần 5.000 người), hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng cao; là địa phương điển hình của cả nước trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.

Lực lượng vũ trang TP phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hàng loạt sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa đặc biệt quan trọng của đất nước và TP. Qua đó góp phần khẳng định hình ảnh một TP.HCM ổn định, an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác phòng, chống tội phạm được triển khai với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, liên tiếp phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được tổ chức bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Nhờ đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 24% so với cùng kỳ; các loại tội phạm xâm phạm trực tiếp đến đời sống nhân dân giảm sâu so với năm 2024, trong đó nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu giảm hơn 29%. Nhiều vụ án kinh tế, ma túy lớn được phát hiện, đấu tranh, triệt phá.

12. Đối ngoại TP.HCM năm 2025: Nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác - Lan tỏa niềm tin

Trên tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại của TP đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, công tác đối ngoại của TP.HCM ghi dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược đến thực tiễn trên tất cả các trụ cột: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

TP đã tổ chức thành công hơn 70 sự kiện đối ngoại mang tầm khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch, tiêu biểu như: Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025 (VESAK), Diễn đàn Kinh tế mùa thu, Diễn đàn Đối thoại cấp cao ASEAN - Ý, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP toàn cầu (TPO), Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông Minh (ICF Global Summit)...

Các sự kiện văn hóa đối ngoại trong và ngoài nước cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, có thể kể đến chương trình nghệ thuật tại Busan, Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị TP.HCM - Busan, khánh thành Biểu tượng Hữu nghị quốc tế tại Công viên Bến Bạch Đằng, hay sự kiện Đi bộ Hữu nghị chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam...

TP đã tiếp đón 11 đoàn nguyên thủ các nước; lãnh đạo TP đã tiến hành hơn 500 cuộc tiếp xúc với các đối tác nước ngoài; ký kết 6 biên bản hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực…