CSGT TP.HCM xử nghiêm vi phạm giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 07/01/2026 21:19

(PLO)- Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng CSGT xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026 trên địa bàn TP.

Kế hoạch ban hành nhằm phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026. Bảo đảm an toàn tại các điểm giao cắt đường bộ, đường sắt, bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa trong mùa lễ hội.

CSGT TP.HCM xử nghiêm vi phạm giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, UBND TP.HCM giao Công an TP chủ trì tổ chức Lễ ra quân cấp TP thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trong tháng 1-2026. Trên cơ sở Lễ ra quân cấp TP, chỉ đạo Công an các phường, xã và đặc khu đồng loạt tổ chức ra quân cùng thời điểm.

Ngay sau Lễ ra quân và trong suốt thời gian cao điểm, Công an TP chỉ đạo Phòng CS QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp với công an địa phương, cảnh sát trật tự, chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, tập trung tại các tuyến đường chính, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, các trạm dừng, điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực công cộng…

Tổ chức rà soát, kiên quyết giải tỏa các trường hợp lấn chiếm trái phép không gian công cộng tại khu vực trạm dừng, điểm dừng xe buýt. Phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý, xử lý tình trạng người ăn xin, người lang thang, người vô gia cư hoạt động tại các nút giao thông, bến xe, trạm dừng xe buýt, khu vực tập trung đông người, góp phần đảm bảo trật tự đô thị, an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Công an TP chỉ đạo Phòng CSGT xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông, chở quá số người quy định; chở vật liệu để rơi vãi; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; người điều khiển và người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm đúng quy cách,...

CSGT TP.HCM cũng tăng cường phối hợp với Công an phường, xã, đặc khu bố trí trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, trục đường chính, các khu vực giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao. Có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc kéo dài.

Không để bị động trong việc xử lý các tình huống bất ngờ liên quan đến trật tự an toàn giao thông, nhất là trong những ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào TP, trạm thu phí đường bộ. Đặc biệt ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái – Phú Hữu, cảng Cái Mép – Thị Vải, Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, các tuyến du lịch, khu công nghiệp - khu chế xuất, các bến xe khách, tuyến Metro số 1, ga Sài Gòn...

Đặc biệt, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến luồng đường thủy, tuyến sông, kênh rạch và khu vực tổ chức lễ hội; các khu vực cảng thủy nội địa. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển chất cháy, nổ, pháo trái phép và các hành vi khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết; bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, chất lượng dịch vụ vận tải, niêm yết và bán vé đúng giá quy định.