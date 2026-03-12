Chủ tịch và Phó Chủ tịch Cần Thơ kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu sau 1 tuần khởi động lại

Chiều 12-3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường sau khi dự án này khởi động lại được 1 tuần (hôm 5-3).
Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 5-3 đến ngày 11-3, một số công việc đã làm là thi công hàng rào; thi công sơn bả; thu gom vật tư thừa của giai đoạn 1, kiểm đếm, lập kế hoạch thi công tiếp theo; chuẩn bị lắp đặt hệ thống điện tạm; đo cắm định vị các hạng mục phụ trợ; tập kết vật tư; sơn bả mặt ngoài công trình...
Trao đổi tại công trường, cho rằng thời gian đã sắp hết quý I, mà đến 30-11-2026 dự án phải cơ bản hoàn thành để trong tháng 12 chuẩn bị các khâu kiểm tra hồ sơ để hoàn thiện, Chủ tịch TP hỏi đại diện nhà thầu Hunggary có ý kiến gì về việc này.
Đại diện nhà thầu Hunggary cho biết, trong tuần tới có cuộc họp trao đổi giữa nhà thầu và chủ đầu tư thì phía Hunggary sẽ đề xuất tiến độ thực hiện dự án và cung cấp hàng hóa tới dự án, công trình, từ đó có thể tính toán thời gian thi công phù hợp nhất cho dự án.
Đại diện nhà thầu Bạch Đằng nêu một số hạng mục chưa thanh toán khi được nghe hỏi khó khăn về kinh phí. Vị này cũng nêu một số đề xuất về hệ thống điện, gạch lát…
Nhà thầu Bạch Đằng cam kết sẽ tập trung nhân lực, vật lực, với tinh thần và với tiến độ chung của Chính phủ và Thủ tướng, lãnh đạo Cần Thơ, sẽ kết thúc vào 30-10 và sẽ vận hành thử trong một tháng là tháng 12.
Chủ tịch TP hỏi nhà thầu Bạch Đằng có thể huy động bao nhiêu nhân công thì vị này cho biết đã chuẩn bị sẵn nhân công, có thể tập trung tối đa 500 người. Tuy nhiên, tiến độ của nhà thầu Bạch Đằng phụ thuộc vào tiến độ cung cấp vật tư.
Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư (Sở Y tế) phải có giải pháp, cương quyết với nhà thầu thiết kế để không ảnh hưởng tiến độ dự án.
Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nêu lại ý kiến của Thủ tướng về việc 20 triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long rất mong chờ bệnh viện này. Vì vậy, ông đã từng nói về việc mời nhà thầu Hunggary đến Bệnh viện Ung bướu (hiện tại) thấy cảnh bệnh nhân ở đây để chia sẻ những bức xúc với bệnh nhân và chính quyền địa phương.
Ông cho rằng nếu có vấn đề gì TP sẽ giải quyết ngay nhưng các nhà thầu trong liên danh cũng phải nỗ lực. TP còn nhiều công trình dự án ngoài bệnh viện này, nên nếu nhà thầu thể hiện rõ năng lực thì TP sẵn sàng mời hợp tác trong các dự án khác.
Chỉ đạo các công việc tiếp theo, Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư không chờ việc này xong mới làm việc tiếp theo mà phải làm đồng thời một lượt. Ông nói “rất sốt ruột, mất ăn mất ngủ”.
Sau khi khảo sát một lượt công trình, lãnh đạo TP đã động viên, tặng quà lực lượng công nhân thi công tại công trường, mong nhà thầu tăng ca, huy động nguồn lực để sớm hoàn thành dự án, đưa công trình vào sử dụng.
Một số hình ảnh tại dự án Bệnh viện Ung bướu chiều 12-3:
Theo hồ sơ, dự án Bệnh viện Ung bướu có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.728 tỉ, được khởi công năm 2017 và tạm ngưng thực hiện từ ngày 11-7-2022 đến nay do Hiệp định vay với Hungary đã hết hạn.
Tháng 11-2025, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng tổng mức đầu tư từ gần 1.728 tỉ lên gần 2.072 tỉ, tăng khoảng 344 tỉ đồng.
Phần công việc xây dựng đạt 82%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng đạt 16,7%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dùng và không chuyên dùng chưa thực hiện do vướng mắc về việc điều chỉnh các trang thiết bị y tế.
Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn bố trí từ khởi công dự án đến thời điểm báo cáo là hơn 342 tỉ đồng, đạt 22,77%.