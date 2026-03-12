Chủ tịch và Phó Chủ tịch Cần Thơ kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu sau 1 tuần khởi động lại 12/03/2026 18:51

(PLO)- Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư cho làm đồng thời các việc, các nhà thầu trong liên danh phải nỗ lực để sớm hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường.

Chiều 12-3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường sau khi dự án này khởi động lại được 1 tuần (hôm 5-3).

Chủ tịch TP Cần Thơ trao đổi công việc với các chủ đầu tư và nhà thầu tại công trường. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 5-3 đến ngày 11-3, một số công việc đã làm là thi công hàng rào; thi công sơn bả; thu gom vật tư thừa của giai đoạn 1, kiểm đếm, lập kế hoạch thi công tiếp theo; chuẩn bị lắp đặt hệ thống điện tạm; đo cắm định vị các hạng mục phụ trợ; tập kết vật tư; sơn bả mặt ngoài công trình...

Trao đổi tại công trường, cho rằng thời gian đã sắp hết quý I, mà đến 30-11-2026 dự án phải cơ bản hoàn thành để trong tháng 12 chuẩn bị các khâu kiểm tra hồ sơ để hoàn thiện, Chủ tịch TP hỏi đại diện nhà thầu Hunggary có ý kiến gì về việc này.

Đại diện nhà thầu Hunggary cho biết, trong tuần tới có cuộc họp trao đổi giữa nhà thầu và chủ đầu tư thì phía Hunggary sẽ đề xuất tiến độ thực hiện dự án và cung cấp hàng hóa tới dự án, công trình, từ đó có thể tính toán thời gian thi công phù hợp nhất cho dự án.

Đại diện nhà thầu Bạch Đằng nêu một số hạng mục chưa thanh toán khi được nghe hỏi khó khăn về kinh phí. Vị này cũng nêu một số đề xuất về hệ thống điện, gạch lát…

Nhà thầu Bạch Đằng cam kết sẽ tập trung nhân lực, vật lực, với tinh thần và với tiến độ chung của Chính phủ và Thủ tướng, lãnh đạo Cần Thơ, sẽ kết thúc vào 30-10 và sẽ vận hành thử trong một tháng là tháng 12.

Chủ tịch TP hỏi nhà thầu Bạch Đằng có thể huy động bao nhiêu nhân công thì vị này cho biết đã chuẩn bị sẵn nhân công, có thể tập trung tối đa 500 người. Tuy nhiên, tiến độ của nhà thầu Bạch Đằng phụ thuộc vào tiến độ cung cấp vật tư.

Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư (Sở Y tế) phải có giải pháp, cương quyết với nhà thầu thiết kế để không ảnh hưởng tiến độ dự án.

Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nêu lại ý kiến của Thủ tướng về việc 20 triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long rất mong chờ bệnh viện này. Vì vậy, ông đã từng nói về việc mời nhà thầu Hunggary đến Bệnh viện Ung bướu (hiện tại) thấy cảnh bệnh nhân ở đây để chia sẻ những bức xúc với bệnh nhân và chính quyền địa phương.

Ông cho rằng nếu có vấn đề gì TP sẽ giải quyết ngay nhưng các nhà thầu trong liên danh cũng phải nỗ lực. TP còn nhiều công trình dự án ngoài bệnh viện này, nên nếu nhà thầu thể hiện rõ năng lực thì TP sẵn sàng mời hợp tác trong các dự án khác.

Chỉ đạo các công việc tiếp theo, Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư không chờ việc này xong mới làm việc tiếp theo mà phải làm đồng thời một lượt. Ông nói “rất sốt ruột, mất ăn mất ngủ”.

Sau khi khảo sát một lượt công trình, lãnh đạo TP đã động viên, tặng quà lực lượng công nhân thi công tại công trường, mong nhà thầu tăng ca, huy động nguồn lực để sớm hoàn thành dự án, đưa công trình vào sử dụng.

Một số hình ảnh tại dự án Bệnh viện Ung bướu chiều 12-3:

Lãnh đạo TP tặng quà động viên các công nhân đang làm việc tại công trường. Ảnh: CHÂU ANH

Công nhân thi công sơn bê tường. Ảnh: CHÂU ANH

Công nhân vệ sinh rêu mốc trên tường. Ảnh: CHÂU ANH

Vật tư tập kết rất lâu tại công trường. Ảnh: NHẪN NAM

Một số hạng mục đọng nước lâu, ẩm thấp. Ảnh: NHẪN NAM

Gạch lát nền phơi nắng, phơi mưa thời gian khá lâu ngoài trời tại công trường. Ảnh: NHẪN NAM